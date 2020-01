06:00 Uhr

Die Illertisser SPD setzt auf Kompromisse

Die Illertisser Sozialdemokraten blicken bei ihrer Jahresversammlung zurück. Für die Wahl haben sie klare Ziele vor Augen.

Von Dominik Stenzel

Der 15. März rückt näher, die Politiker in der Region befinden sich langsam aber sicher im Wahlkampfmodus. Bei ihrer Jahresversammlung blickte die Illertisser SPD allerdings nicht nur nach vorne, sondern auch zurück. Und natürlich waren dabei die Probleme der Partei auf Bundesebene ein Thema. Die Wahl eines neuen Führungsduos stimmt den Illertisser Ortsvorsitzenden und Stadtrat Kasim Kocakaplan allerdings positiv: „Ich hoffe, dass die Diskussionen um die Parteispitze nun endlich abklingen“, sagte er vor den rund 20 versammelten Genossen. Denn die Menschen hätten die Streitereien satt: „Die SPD muss wieder Geschlossenheit demonstrieren und Politik zum Wohle der Bürger machen.“

In der Vöhlinstadt gelinge dies den Sozialdemokraten bereits. „Wir machen gute Arbeit“, sagte Kocakaplan. Einige der jüngsten Versprechen seien durchgesetzt worden. Als Beispiele wurden ein größeres Angebot im Mehrgenerationenhaus oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genannt.

Vier SPD-Mitglieder sitzen im Illertisser Stadtrat

Die Illertisser SPD beschäftigten 2019 ganz ähnliche Themen wie im Jahr zuvor. Der Ortsverein sei „sehr froh“, dass der Nuxit vom Tisch sei, sagte Kocakaplan. „Wir hoffen dass in Neu-Ulm die Entscheidung akzeptiert wird und zum Zusammenarbeiten animiert.“ Und auch über die Klinikkrise wurde erneut gesprochen. Vom Konzept des Landrats Thorsten Freudenberger (CSU) ist Kocakaplan nicht überzeugt. Die Kreiskliniken würden Stück für Stück geschwächt. „Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen, nicht die Wirtschaftlichkeit“, appellierte er. Außerdem dürfte es wegen struktureller Änderungen keine Kündigungen geben.

Illertissens Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann sprach in seinem Grußwort über die Arbeit der SPD-Fraktion im Stadtrat. Mit ihm, Kocakaplan, Andreas Fleischer und Günter Nübling sitzen vier Sozialdemokraten in dem 24-köpfigen Gremium. Forderungen durchzusetzen, sei nicht immer einfach. „Wir müssen bei bestimmte Themen entweder eine Mehrheit gewinnen oder Kompromisse eingehen.“ Typische sozialdemokratische Themen – wie Kinderbetreuung oder bezahlbarer Wohnraum – bewegten mittlerweile alle Parteien. Dadurch sei es für die SPD nicht mehr so leicht, sich abzuheben: „Wir müssen deswegen ehrliche Politik machen und öffentlich auftreten“, forderte Ostermann.

SPD in Illertissen: Größere Stadtrats-Liste nicht möglich

Vor allem im anstehenden Wahlkampf sei das wichtig. Und der warf natürlich auch seinen Schatten voraus. Julia Dürr, die auf dem zweiten Listenplatz für den Stadtrat steht, stellte die Wahlversprechen vor, die in einem Team erarbeitet worden seien: „In einer kleineren Gruppe ist es leichter, Entscheidungen zu treffen“, sagte die 26-jährige Ergotherapeutin. Insgesamt befinden sich zwölf Namen auf der SPD-Liste für den Illertisser Stadtrat – eine größere sei nicht drin gewesen, sagte Kocakaplan. Der Ortsvorsitzende ist nach eigenen Angaben mit rund 80 Personen in Kontakt getreten, um über eine mögliche Nominierung zu sprechen. Trotzdem sei er mit den Kandidaten zufrieden und hofft auf eine weiter erkennbare, sozialdemokratische Linie im Stadtrat. Zum Schluss gab der 48-Jährige noch ein klares Ziel für die Kommunalwahl aus: „Ich wünsche mir mindestens fünf Sitze im Stadtrat.“

