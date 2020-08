vor 52 Min.

Die Jagd auf die Gießkannen beginnt

21 Firmen in Illertissen beteiligen sich an einer Sommer-Rallye. Kunden können dabei etwas gewinnen

Die bayerischen Sommerferien gehen ins letzte Drittel– und die Illertisser Fachgeschäfte eröffnen die Jagd auf die Gießkannen. Mit einer spannenden SommerRallye versüßt die Werbegemeinschaft Illertissen Kunden und Passanten das Ferienende. Auf die Gewinner warten Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 600 Euro. Die Aktion startet am morgigen Mittwoch, 26. August.

Gießkannen in den Schaufenstern der mitwirkenden Geschäfte zählen, addieren und gewinnen – mehr braucht es nicht, um an der Sommer-Rallye der Werbegemeinschaft teilzunehmen. „Insgesamt beteiligen sich 21 Firmen an der Aktion, die von 26. August bis einschließlich 7. September läuft“, kündigt der Vorsitzende Rainer Weikmann an. Vom klassischen Einzelhandel über Dienstleister bis hin zur Krankenkasse sei alles mit dabei. Auch die Illertisser Zeitung macht mit und hat ihr Schaufenster bereits entsprechend umgestaltet.

Da sich fast alle Geschäfte in der Illertisser Innenstadt befinden, lässt sich die Jagd nach den bunten Wasserspendern auch gut mit dem täglichen Einkauf oder mit einem Familienspaziergang am Abend oder am Wochenende verbinden, wie Weikmann sagt.

Alle wichtigen Informationen über die Aktion stehen auf den Gewinnspielkarten, die ab sofort bei den teilnehmenden Firmen ausliegen. Dort können Teilnehmer die Karten auch fertig ausfüllen und wieder abgeben.

Unter allen Teilnehmern, die die richtige Anzahl an Gießkannen ermittelt haben, verlost die Werbegemeinschaft Illertissen im September schließlich Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 600 Euro. Als Hauptpreis wartet ein Gutschein im Wert von 100 Euro, zusätzlich werden zwei Gutscheine über 50 Euro sowie 20 Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro verlost.

Noch bunter als sonst geht es also bis zum Ferienende in den Illertisser Schaufenstern zu. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen: Zahlreiche pinke, blaue und hellgrüne Gießkannen sind dort versteckt und warten darauf, gezählt zu werden. (az)

