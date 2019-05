12:00 Uhr

Die Jedesheimer Landjugend wählt einen neuen Vorstand

Die Jugendlichen organisieren das Jahr über viele Veranstaltungen im Ort.

Zur Mitgliederversammlung der Katholischen Landjugend Jedesheim begrüßte Vorstand Simon Schmidberger viele Mitglieder im Jugendheim in Jedesheim. Tabea Alander berichtete über das Vereinsjahr. Höhepunkt war der Wochenendausflug auf die Lenzenberghütte. Laut Schriftführerin Kerstin Strang bot die KLJB im Ort wieder ein buntes Programm mit Jugendgottesdienst, Erntedankfrühstück, Illerparty und Seniorennachmittag. Volkstanzleiter Peter Schmidberger sprach von einem Umbruch in der Gruppe. Man wolle die Tradition weiterbeleben, jedoch werde sich in der Art der Auftritte etwas ändern, so Schmidberger. Die Maibaumfeier fand heuer deshalb ohne die Volkstanzgruppe statt.

Viele neue Gesichter im Vorstand

Auch die KLJB allgemein blickt auf eine veränderte Zukunft: Die Neuwahlen ergaben einige neue Gesichter in den Ämtern. Neben Tabea Alander und Verena Baisch unterstützt Luca Häutle nun den Vorstand. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Anna Mayrock, Sarah Mayrock kümmert sich um die Finanzen des Vereins. Zum neuen Ausschuss zählen Katharina Grashei, Moritz Hander, Manuel Jutz und Julian Schuster. Somit ist die Katholische Landjugend auch für die Zukunft weiterhin gut aufgestellt.

Das neue Team der KLJB Jedesheim: Vorne von links Anna Mayrock, Verena Baisch, Luca Häutle, Tabea Alander, hinten von links Bürgermeister Jürgen Eisen, Sarah Mayrock, Katharina Grashei, Moritz Hander, Julian Schuster, Manuel Jutz. Bild: Strang

Bei seinem Grußwort dankte Erster Bürgermeister Jürgen Eisen den Jugendlichen für ihre hervorragende Arbeit. Anschließenden standen zahlreiche Verabschiedungen durch den scheidenden Vorstand Simon Schmidberger an. Sophie Häutle schied nach zweijähriger Tätigkeit als Kassiererin aus dem Amt aus. Ebenso dankte man David Pfister und Thomas Häutle für ihre tatkräftige Unterstützung im Ausschuss. Michael Bettenmann wurde als langjähriger Kassierer und Gruppenleiter ebenso aus dem Ausschuss verabschiedet wie Florian Rueß, der diesen nach dreizehn Jahren verlässt. Ein großes Dankeschön galt ebenfalls dem scheidenden Vorstand und Gruppenleiter Simon Schmidberger und der Schriftführerin Kerstin Strang.