Die Jugendarbeit liegt Pater Berchtold am Herzen

Pater Xaver Berchtold wirkt nun in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt mit.

Von Zita Schmid

Pater Xaver Berchtold wirkt seit Anfang September in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt. Er unterstützt Pfarrer Thomas Kleinle bei dessen priesterlichen Aufgaben. „Es ist keine Kaplanstelle“, sagt der Pater, der an einem Tag in der Woche vor Ort ist und an einem weiteren Rufbereitschaft hat.

Pater Berchtold ist seit mehr als 50 Jahren Priester. Geboren wurde er 1939 in Unterbinnwang (Kronburg). 1951 kam er ans Gymnasium Marianum in Buxheim und lernte dort den Orden der Salesianer Don Boscos kennen. 1958 legte er die Gelübde ab und studierte anschließend in deren Ordens-Hochschule in Benediktbeuren. 1968 wurde er zum Priester geweiht.

Eingesetzt war Pater Berchtold immer in der Arbeit mit jungen Menschen, zunächst in Buxheim, später etwa in Internaten und Heimen in Furtwangen, Regensburg, Bamberg und Augsburg. 2003 kehrte er nach Buxheim zurück. Unter anderem arbeitete er dort mit an der Katholischen Jugendstelle Memmingen, im Dekanat und in der Krankenhausseelsorge.

Zur Pfarreiengemeinschaft Altenstadt kam er durch eine Anfrage der Diözese „Ich habe mich gerne zur Mithilfe bereit erklärt“, sagt er. Er kenne Pfarrer Kleinle bereits und schätze ihn. Donnerstags wird er nun in Altenstadt sein und anfallende Aufgaben übernehmen. Freitags hat er Rufbereitschaft und ist über das Pfarrbüro erreichbar.

Am Herzen liegt ihm nach wie vor die Jugendarbeit. Auch hier will der Pater unterstützend mitwirken. „Offen sein für das, was die Jugend bewegt“, nach diesem Grundsatz habe er immer gehandelt, so der Pater. Zudem gelte es, zu überlegen, wo die Gründe für Probleme junger Menschen liegen und was er selbst dagegen tun könne. Das alles ganz nach dem Vorbild des Ordensgründers Don Bosco. Der italienische und später heiliggesprochene Priester kümmerte sich im 19. Jahrhundert um vernachlässigte Jugendliche. Dessen bekannter Spruch: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ könne heute noch als Lebensmaxime gelten.

