vor 27 Min.

Die Krone in Sinningen bleibt vorerst geschlossen

Um die Renovierung des 1880 erbauten Gebäudes zu Ende zu bringen, muss der Wirt die Gaststätte schließen.

Die Dorfgaststätte Krone in Sinningen ist auch über die Ortsgrenzen hinaus ein beliebtes Lokal. Erst vor zwei Jahren hat Wirt Michael Juninger es wieder eröffnet. Nun müssen seine Gäste vorerst wieder ohne die Krone auskommen. Bis zum kommenden Sonntag, 17. März, ist das Lokal noch geöffnet. Dann bleiben die Türen voraussichtlich bis Juli zu.

Einige Räume müssen noch renoviert werden

Wirt Junginger, der das 1880 erbaute Gebäude bereits in großen Teilen auf Vordermann gebracht hat, sagt: „Es stehen noch Arbeiten an, die wir im laufenden Betrieb nicht machen können.“ Die Gaststube, Toiletten und Küche seien bereits renoviert. Es fehlen aber noch die Nebenräume, wie Lager, Waschküche oder Personalaufenthaltsraum. Das will der gelernte Koch nun in Eigenregie angehen. Bis alles fertig ist, bleibt die Krone zumindest zu den regulären Öffnungszeiten zu. Das heißt allerdings nicht, dass in der Krone gar kein Betrieb ist. Für Veranstaltungen steht die Krone wie gewohnt zu Verfügung. Geburtstage können auch in der Zeit bis Juli in dem Gasthaus gefeiert werden. Den Leichenschmaus nach Beerdigungen richtet der Wirt ebenfalls aus. Auch der Partyservice der Krone ist weiterhin in Betrieb.

Junginger, der vor seiner Zeit als Krone-Wirt als stellvertretender Küchenchef bei der Berufsgenossenschaftlichen Bildungsstätte in Illertissen gearbeitet hat, hofft, das Sinninger Gasthaus im August wieder öffnen zu können. Wenn alles gut läuft, sollte der Termin machbar sein. Dann gelten wieder die alten Öffnungszeiten: Freitag und Samstag ab 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 10 Uhr.

Lesen Sie auch: Anfänge und Abschiede: Die Illertisser Gastro-Szene ist kräftig in Bewegung.

Themen Folgen