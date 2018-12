vor 18 Min.

Die Krone öffnet wieder: Es wird ein kurzes Wiedersehen

Das beliebte Lokal in Illertissen öffnet am Freitagabend wieder – aber nur für drei Tage. Was hinter dem Intermezzo steckt.

Von Jens Carsten

Die Krone in Illertissen öffnet am Freitagabend, 7. Dezember, wieder – allerdings nur drei Tage lang: Gabi Schmidt aus Regglisweiler wird in dem bekannte Illertisser Lokal während des zweiten Weihnachtsmarktwochenende eine Bar betreiben. Geöffnet ist am Freitag, samstag und Sonntag jeweils von 17 bis 1 Uhr: „Da können sich die Besucher aufwärmen oder nach dem Markt treffen“, sagt Schmid, die lange in der Gastronomie gearbeitet hat und mit den Hausbesitzern bekannt ist. Die Krone während des Weihnachtsmarkts zu öffnen, sei eine spontane Idee gewesen. Für das erste Wochenende dann doch zu spontan: „Das ist schon ein ziemlicher Aufwand, bis alles genehmigt ist“, sagt Schmidt. Doch zum zweiten Wochenende klappt es nun. Das Interesse dürfte groß sein: Als Schmidt am vorigen Wochenende in dem seit Mai geschlossenen Lokal war, um sich die Räume anzuschauen, hätten gleich mehrere Menschen nachgefragt (Lesen Sie mehr über die Schließung der Krone: In der „Krone“ bleibt die Küche kalt und Insolvenz der „Krone“ berührt viele Menschen ).

Dieses Fachwerkhaus gegenüber des Rathauses ist über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Es lockte Gäste von weit her nach Illertissen.





Das bestätigt Henning Tatje, der kommissarische Marktmeister der Stadt Illertissen: „Das hat durchaus Aufmerksamkeit erregt.“ Es sei „schade“, dass das weithin bekannte Restaurant im Frühjahr schließen musste: „Für Illertissen ist das ganz, ganz schlecht“, so Tatje. Da sei es eine gute Nachricht, dass die Krone zum Weihnachtsmarkt öffnet. Und ein erfolgversprechendes Konzept: Weil der Markt wie viele andere auch bereits am frühen Abend schließe, suchten wohl mehrere Gäste nach einem Treffpunkt für spätere Stunden. Da komme die Krone gerade recht. Vielleicht lenke die Drei-Tagesöffnung das Interesse potenzieller Pächter längerfristig auf das historische Gebäude, so Tatje. Doch jetzt gibt erst einmal einen kurzzeitigen Barbetrieb, gewissermaßen wie ein „Pop-Up-Laden.“

Geboten werden heute, am Samstag und am Sonntag Bier, Longdrinks und weihnachtliche Getränke und Musik, Speisen sind nicht vorgesehen, sagt Schmidt. Einen Koch habe sie nicht zur Verfügung – weshalb sie sich auch nicht vorstellen kann, die Krone längerfristig zu übernehmen. „Die tolle, große Küche in dem Haus sollte schon genutzt werden, das wäre schade drum.“ Schmidt will den Barraum der Krone für die Bewirtung nutzen, 40 bis 50 Besucher hätten darin Platz. Nach dem großen Interesse überlege sie nun, einen weiteren Raum dazuzunehmen: „Ich hoffe mal, es finden alle Platz.“

Weihnachtsmarkt in Illertissen: Was am Wochenende geboten ist

Am zweiten Wochenende hat der Weihnachtsmarkt weitere Attraktionen zu bieten: Am heutigen Freitag gibt es am gemeinsamen Stand unserer Zeitung und des Strickcafés, Plätzchen für einen guten Zweck: 700 Tüten stehen bereit, der Erlös geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Es unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. Insofern Plätzchen übrig bleiben, gibt es am Samstag einen weiteren Verkaufstag.

Zudem wird eine Delegation aus der Partnerstadt Elbogen dabei sein: In der historischen Hütte an der Schranne sind Leckereien aus Tschechien zu haben – es gibt Liwanzen (eine böhmische Mehlspeise), Kolatschen (Kuchen mit Mohn und Quark), den Schnaps Becherovka und den Kräuterlikör Lok.

Der Weihnachtsmarkt in Illertissen ist eine Reise wert.



Weihnachtsmarkt: Geöffnet ist Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, am Samstag von 15 bis 20.30 und am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.

