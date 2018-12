vor 51 Min.

Die Mühlbachbrücke in Vöhringen ist nicht mehr sicher

Der Steg an der Pfälzer Straße in Vöhringen muss bis April erneuert werden.

Von Ursula Katharina Balken

Der Steg über den Mühlbach in Vöhringen, westlich der Pfälzer Straße, ist eine beliebte Verbindung für Fußgänger in die Stadt, ganz gleich, ob sie ins Zentrum wollen oder in den nördlichen Bereich von Vöhringen. Wenn der Übergang auch nur für Fußgänger ausgewiesen ist, so nutzen ihn auch hin und wieder Radfahrer. Doch jetzt ist die Überweg gesperrt. Eine Maßnahme, die aus Sicherheitsgründen notwendig war.

Wie Bürgermeister Karl Janson auf Nachfrage mitteilt, hat eine turnusmäßige Untersuchung der Brücke durch Fachleute gezeigt, dass der Steg nicht mehr tragfähig ist. Der Längsträger sei nicht mehr sicher. Für die Stadt ein Grund, die Brücke unverzüglich zu sperren.

Der Übergang muss saniert werden. Nur wird es eine Weile dauern. Denn an der Brücke, so Janson, verlaufen Versorgungsleitungen, wie beispielsweise Gas- und Stromleitungen.

Wann die kleine Brücke wieder begehbar sein wird, kann die Stadtverwaltung noch nicht sagen.

Sanierung soll bis Ende April dauern

„Wenn alles reibungslos läuft, könnte die Brückensanierung Ende April kommenden Jahres abgeschlossen sein“, so Janson.

Das allerdings sei ein Zeitraum, der sehr knapp bemessen sei. Es komme im Wesentlichen auf die Witterungsverhältnisse an. Janson: „Der Aufwand für die Sanierung ist nicht zu unterschätzen.“ Die Holzbrücke wird durch eine Stahlbrücke mit Gitterrost und Stahlgeländer ersetzt werden.

Anwohner bedauern die Schließung, sehen aber ein, dass wegen einer Sanierung die Sperrung notwendig ist, wie sie gegenüber unserer Redaktion mitteilten. Sie hoffen, dass die Brücke so bald wie möglich wieder passierbar sein wird.

Ein Bürger äußerte gar die Befürchtung, sie sei für ein Jahr nicht begehbar. „Das ist überzogen“, sagt Bürgermeister Janson. Ein entscheidender Faktor wird das Wetter sein. Aber die Stadt zeigt sich bemüht, die beliebte Brücke so schnell wie möglich zu ersetzen.

