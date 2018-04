14:00 Uhr

Die Polizei ist keine Männerdomäne mehr

Mädchen aus der ganzen Umgebung haben frauenuntypische Berufe kennengelernt.

Von Regina Langhans

Gestern war Girls Day, der Schnuppertag für Schülerinnen, um typische Männerberufe kennezulernen. Auch bei der Polizei sind Frauen weit in der Minderzahl. Dabei finden Mädchen diesen Beruf interessant: Zumindest die 20 Besucherinnen im Alter von elf bis 15 Jahren in der Polizeiinspektion Illertissen. Sie kamen bis aus Memmingen oder Ochsenhausen in die Vöhlinstadt. Unsere Zeitung hat sie – stellvertretend für andere Aktionen zum Girls Day – begleitet.

Als Inspektionsleiter unterstützt Franz Mayr den Informationstag seit Jahren: „Es ist gut, dass Mädchen reinschnuppern und unseren Beruf von einer anderen Seite kennenlernen, als er in Actionfilmen in den Medien erscheint.“

Dabei kamen die Schülerinnen nicht unvorbereitet in die Inspektionsräume, den Besuch bei der Polizei hatten sie sich gut überlegt: Jana Boneberger aus Kirchdorf hatte sich im Internet informiert. Ebenso Annika Büchele aus Kirchberg, die sagte: „Der Beruf ist cool.“

Außerdem stellte Mayr mit Renate Foitl eine Kollegin vor, die gewissermaßen zu den Pionierinnen ihres Metiers zählt. „Als ich 1990 meine Ausbildung begann, war nur noch eine Kollegin dabei.“ Seit 1993 ist sie in Illertissen und hat ihre Entscheidung nie bereut. Im Gegenteil, ihre Arbeit findet sie spannend, wie sie ihren Zuhörerinnen sagte. Bei ihrem Rundgang lernten sie die Hundestaffelführerin Anja Buchen kennen. Diese führte mit ihrem abgerichteten Schäferhund eine Suche nach Drogen vor, was auch spielerische Momente einschloss: „Wer von euch hat einen Hund, mein Beruf ist etwas für Tierliebhaber“, sagte die Polizistin und erntete Zustimmung.

Sie ist eine von drei Frauen der zehn Beamten zählenden Hundegruppe des operativen Einsatzdienstes (OED) in Neu-Ulm. Ihre Einsätze betreffen Veranstaltungen wie Fußballspiele, Kontrollen am Flugplatz Memmingen oder Rauschgiftrazzien. In Filmen zur Polizeiarbeit erfuhren die Schülerinnen von weiteren Dienstgruppen, seien es Piloten im Hubschrauber oder Beamte der Wasserschutzpolizei. Als Einsatzkräfte waren sie aber auch auf Pferden zu sehen, „weil sich manche Aufgaben bei Großveranstaltungen so leichter bewältigen lassen“, sagte die Polizistin Foitl.

Mit Interesse verfolgten die Schülerinnen, wie Walter Hecker seine erkennungsdienstliche Arbeit von früher und heute vorführte: Schülerinnen durften sich Fingerabdrücke abnehmen und sie erfuhren, wie Porträtaufnahmen von verschiedenen Seiten anzufertigen sind. Sie hörten über Spurensicherung und vom Vergleichen der Daten, wenn es gelte, Verbrechen aufzuklären. Das Zuhören war spannend und abschließend musste der Polizist von einen besonders denkwürdigen Einsatz erzählen. Die 14-jährige Julia Baummann aus Ochsenhausen sah sich in ihrem Berufswunsch bestätigt, Polizistin zu werden. Um die Grundausbildung zu beginnen, muss sie 17 Jahre alt sein. Nach einigen Jahren Erfahrung im Polizeidienst bestehe die Möglichkeit, sich zu spezialisieren, hieß es.

Themen Folgen