08:55 Uhr

Die Punschschnecken der Herrenstetterin sieht man auch auf Instagram

Plus Vanessa Kehrle aus Herrenstetten backt viel und experimentiert gerne in der Küche. Eines ihrer Rezepte hat es in das neue Zuckerguss-Heft geschafft.

Von Zita Schmid

Vanessa Kehrle aus Herrenstetten backt sehr gerne und viel. Im neusten Zuckergussheft mit insgesamt über 90 ausgesuchten Weihnachts-Rezepten ist sie mit ihren „Punschschnecken“ mit dabei. „Voll cool, dass es drin ist“, freut sie sich.

Als sie gelesen hat, dass für das Zuckergussheft Rezepte gesucht werden, sei sie gleich begeistert gewesen. „Denn backen ist voll mein Ding“, erklärt sie. Vor etwa drei Jahren hat sie es als ihre große Hobby-Leidenschaft entdeckt. Oft verwandelt sich seitdem die Küche der 25-jährigen Schlosserin zur Backstube. Dabei liebe sie es auch, zu experimentieren, eigene Kreationen zu entwickeln oder neue Rezepte auszuprobieren.

Die Punschschnecken der Hobbybäckerin aus Herrenstetten sind beliebt

Auf ihrer jährlichen Suche nach neuen Plätzchenrezepten stieß sie heuer auf die Punschschnecken. Das fruchtig gefüllte Mürbteiggebäck hat sie inzwischen zweimal gemacht. „Ruck zuck sind sie weggegangen“, erzählt sie und lacht. Überzeugt von ihren Punschschnecken ergänzt sie: „Sie sind auf jeden Fall richtig gut.“ Unter anderem dem Zimt darin sei es zu verdanken, dass sie auch „richtig nach Weihnachten schmecken“.

Die Zubereitung ist laut Kehrle relativ einfach. Zunächst wird aus Mehl, Zucker, Butter, Frischkäse und Ei ein Knetteig hergestellt. Dieser muss dann im Kühlschrank ruhen. Währenddessen kann die Füllung zubereitet werden. Hier werden getrocknete Cranberrys mit Kirschkonfitüre sowie Zimt und Piment im Mixer grob miteinander vermengt. Die Füllung kommt auf den rechteckig ausgewalzten Teig, der dann von der langen Seite her wieder aufgerollt wird. Nach einer nochmaligen Ruhezeit im Kühlschrank wird die Rolle in einem Haselnuss-Zucker-Gemisch gewälzt, dann in dünne Stücke geschnitten und gebacken.

Sie beteiligte sich auch an der Plätzchenbackaktion der Illertisser Zeitung

In den Genuss ihrer Backkunst kommen auch andere. So hat sich Kehrle in den vergangenen Jahren zweimal an der Plätzchenbackaktion der Illertisser Zeitung für die Kartei der Not beteiligt. Wie berichtet, fällt die Aktion dieses Jahr leider aus – stattdessen erzählen wir diesen Winter Backgeschichten aus der Region.

Mit ihrem Selbstgebackenen verwöhnt Kehrle zudem regelmäßig ihre Familie und Arbeitskollegen. „Jeder kriegt was ab“, macht sie deutlich. Für Ratschläge, was man noch besser machen kann, sei sie hierbei auch immer dankbar, erklärt die junge Frau. Die Rückmeldungen betreffend der Punschschnecken waren allerdings eindeutig und ohne Kritikpunkte: „Sehr lecker“, hieß es da übereinstimmend. Ihre Backerfolge teilt die Herrenstetterin auch auf ihrem Instagram-Account „vanisbackwelt“. Gepostet hat sie dort zudem ihre Freude über ihre erste Veröffentlichung im Zuckergussheft. Die Chancen stehen gut, dass die leidenschaftliche Bäckerin in dem Heft wieder einmal einen Auftritt hat. Denn sie sagt: „Ich würde immer wieder mitmachen.“

Lesen Sie auch: