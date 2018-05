Die Region wächst: Attraktiv ist nicht nur schön

Es ist noch nicht lange her, da galt Deutschland als Schrumpfnation, denn es wanderten mehr Menschen aus als ein. Heute sehen die Dinge etwas anders aus.

Es ist noch nicht lange her, da galt Deutschland als Schrumpfnation, denn es wanderten mehr Menschen aus als ein. Und die Geburtenrate sank von Jahr zu Jahr. Heute sehen die Dinge etwas anders aus, denn die Bundesrepublik müsste eigentlich in Boomrepublik Deutschland umgetauft werden. Das zieht Menschen an – nicht nur Flüchtlinge, sondern in erster Linie EU-Ausländer. Doch während vor allem im Osten die Menschen abwandern, bleibt der Süden attraktiv. Der Landkreis Neu-Ulm gehört schon seit Jahren zu den eindeutigen Gewinnern, denn hier locken hervorragende Arbeitsplätze und ein hoher Freizeitwert. Und zumindest etwas abseits der Doppelstadt ist das Leben noch erschwinglich.

Doch die Attraktivität des Landkreises hat natürlich auch ihre Schattenseiten, denn jeder neue Bauplatz ist heiß begehrt, sodass die Kommunen Sorge tragen müssen, dass die einheimische Bevölkerung auch entsprechend zum Zug kommt. Diese Nachfrage drückt natürlich jetzt schon das Preisniveau der Immobilien nach oben. Deshalb dürfen die Städte und Gemeinden nicht versäumen, auch für preisgünstigen Wohnraum zu sorgen. Neu-Ulm ist da sehr aktiv – und das ist gut so, auch wenn der Nuxit kommt. Denn jede preiswerte Wohnung hier nimmt den Druck vom Umland.

