vor 18 Min.

Die Sanierung der Osterberger Judengasse verzögert sich noch einmal

2020 sollen die Arbeiten in Osterberg fertig sein

Von Armin Schmid

Die Sanierung der Osterberger Judengasse verschiebt sich nochmals. Eigentlich hätte das Projekt bereits 2018 starten sollen. Nun hat der Gemeinderat den zwischenzeitlich auf 2019 terminierten Baubeginn auf das nächste Jahr verlegt. An den Kosten für die Straßenneugestaltung im historischen Judenviertel hat sich jedoch nichts mehr geändert. Sie belaufen sich auf etwas mehr als eine Million Euro. Sie teilen sich unter anderem auf in rund 426.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen, 290.000 Euro für den Kanalbau und rund 166.000 Euro für den Wasserleitungsbau. An Fördergeldern sind, laut Planer Hans-Peter Beckmann vom Büro Lars Consult, rund 80.000 Euro zu erwarten.

Die Gemeinde will noch Flächen an der Straße kaufen

Bürgermeister Rainer Schmalle berichtete, dass die Gemeinde unter Umständen das Anwesen in der Judengasse 7 kaufen könnte. Wenn das abgerissen werde, könne auf der frei werdenden Fläche der Kurvenbereich etwas großzügiger gestaltet werden. Dem Besitzer soll bald ein Angebot gemacht werden. Eine weitere Engstelle in der Judengasse, die durch eine Gartenmauer verursacht wird, kann ebenfalls beseitigt werden. Die Gemeinde könne die betreffende Fläche kaufen, berichtete der Planer. Seitenflächen am Rand der Judengasse, die als Multifunktionsflächen dienen können, sollen gepflastert werden. Die Bereiche sind laut Planer dann sowohl begehbar als auch als Parkfläche nutzbar. Zusätzlich sind weitere Parkbuchten geplant.

Über die Terminplanung wurde lange diskutiert. Die Bauzeit wird rund acht Monate dauern. Letztlich entschied sich der Gemeinderat dafür, den Baubeginn auf 2020 zu verlegen und nicht 2019 noch anzufangen. Denn bei diesem früheren Baubeginn hätte sich die Baustelle über die Wintermonate hingezogen. Bei einer kurzfristigeren Ausschreibung hätten die Arbeiten außerdem teurer werden können.

Weniger einig sind sich die Osterberger Gemeinderäte beim Thema Gemeindewald. Das sorgte kürzlich für einen kleinen Eklat in dem Ort: Rainer Schmalle in der Kritik: Räte verlassen aufgebracht die Sitzung

Themen Folgen