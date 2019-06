vor 20 Min.

Die Stadt baut den neuen Dorfladen in Jedesheim

Der Jedesheimer Dorfladen ist seit 18 Jahren in Betrieb und längst nicht nur in dem Illertisser Ortsteil ein Begriff. Jetzt ist ein Neubau in Planung, die Stadt Illertissen hat die Trägerschaft übernommen.

Illertissen übernimmt per Ratsbeschluss die Trägerschaft des Projekts. Die Geschäftsflächen werden dann vermietet – aber an der Stelle entsteht noch mehr.

Von Jens Carsten

Die Stadt Illertissen wird den neuen Dorfladen in Jedesheim bauen: Der Stadtrat hat einhellig beschlossen, die Trägerschaft für das Projekt zu übernehmen. Außerdem sollen Wohnungen entstehen. Der Schritt war nicht selbstverständlich: In der Sitzung wurde diskutiert, inwieweit die Stadt als Investor und damit als Eigentümer eines Geschäfts auftreten soll. Von den Stadträten waren zustimmende Worte zu hören. Möglicherweise liegt das an den zu erwartenden Zuschüssen, die üppig ausfallen dürften. Die Baukosten werden aktuell auf rund 2,2 Millionen Euro beziffert. Die Stadt müsste allerdings wohl „nur“ 1,2 bis 1,3 Millionen Euro ausgeben.

Entstehen soll der neue Dorfladen auf den Flächen der ehemaligen Illertisser Bank. Das Grundstück gehört der Stadt. Erste Planungen für den Bau gibt es bereits, sie stammen noch vom ehemaligen Hochbauamtsleiter Manfred Norrenbrock. Demnach sind im Erdgeschoss die Geschäftsräume vorgesehen, auch ein Café wäre denkbar. Dafür stehen rund 250 Quadratmeter zur Verfügung. Im ersten und zweiten Stockwerk könnten insgesamt sechs Wohnungen entstehen, die Fläche beträgt 460 Quadratmeter. Die Baukosten von 2,2 Millionen Euro verteilen sich auf Dorfladen (925000 Euro) und Wohnraum (1,275 Millionen). Noch nicht eingerechnet ist die Einrichtung des Ladens, wie es hieß.

Als Bauherr kann die Stadt auf höhere Zuschüsse hoffen, als die Dorfladen-Genossenschaft. Dies machte Kämmerer Markus Weiß deutlich. So habe das Amt für ländliche Entwicklung eine Zuwendung in Höhe 45 Prozent in Aussicht gestellt (das gilt ab dem Jahr 2020). Ein weiterer 20-Prozent-Bonus stehe aus dem Programm „Innenstadt Außen“ zu erwarten. Wie berichtet hatte sich Illertissen kürzlich die entsprechenden Richtlinien per Ratsbeschluss auferlegt: Das bedeutet, dass die Bauentwicklung nach Möglichkeit vor allem innerorts stattfinden soll und nicht auf der viel zitierten grünen Wiese.

Alle Fraktionen sprachen sich dafür aus, Trägerschaft zu übernehmen

Eine weitere Förderung in Höhe von zehn Prozent werde laut Weiß gewährt, falls das Projekt Dorfladen in das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) aufgenommen wird. Dieses wird momentan für die sieben Kommunen Illertissen, Buch, Kellmünz, Roggenburg, Unterroth, Oberroth und Osterberg erarbeitet. Unter dem Strich könne die Stadt für den Ladenbau mit Zuschüssen in Höhe von 75 Prozent der Nettobaukosten (ohne Nebenkosten) rechnen, also mit etwa 550000 Euro. Fest zum Konzept gehören auch die neuen Wohnungen: „So bekommen wir eine vernünftige Gestaltung hin“, sagte Weiß. Dennoch wolle diese Investition wohl überlegt sein.

So sei es denkbar, dass die derzeit rührigen Betreiber des Dorfladens während des Förderzeitraums aussteigen. Zudem könne die Investition in Jedesheim in anderen Ortsteilen Begehrlichkeiten wecken. Zu beachten sei laut Weiß zudem, dass der Betrieb der vermieteten Immobilie im Rathaus Arbeitskraft binden werde. Die Frage laute daher: „Will die Stadt einen Laden zur Verfügung stellen?“ Das will sie.

Alle Fraktionen sprachen sich dafür aus, die Trägerschaft zu übernehmen. So betonte Amalie Speiser (CSU) aus Jedesheim die Bedeutung des kleinen Ladens für den Ortsteil: „Eine echte Wertsteigerung.“ Kasim Kocakaplan (SPD) sagte, die Mieten der vorgesehenen Wohnungen müssten auch für Menschen mit kleineren Einkommen bezahlbar sein.

Andreas Lanwehr (Freie Wähler) vermisste hingegen genaue Zahlen, um die Rentabilität der Mietswohnungen beurteilen zu können. Kämmerer Weiß rechnete vor: Bei acht Euro pro Quadratmeter seien Einnahmen von etwa 45000 Euro im Jahr zu erwarten. Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) stellte fest: Es sei zwar „nicht unser Geschäft, einen Laden zu betreiben und Wohnungen zu bauen“. Wer die angekündigten hohen Fördersummen liegen lasse, wäre allerdings „dumm“.

Bürgermeister Jürgen Eisen sagte, dass der Betrieb des Dorfladens mit Verträgen abgesichert werden müsse. Zudem soll der Laden so konstruiert sein, dass er bei Bedarf auch anders genutzt werden könnte.

Die Stadträte entschieden sich einstimmig dafür, die Trägerschaft für den Neubaus zu übernehmen – insofern die Zuschüsse auch genauso eintreffen, wie angekündigt. Mit einem Wettbewerb für Architekten sollen nun Vorschläge gesammelt werden, wie der neue Dorfladen einmal aussehen soll.

