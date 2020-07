vor 19 Min.

Die Traube hat jetzt mit Baustellen-Flair geöffnet

Plus Die Kneipe in Bellenberg kann auch drinnen wieder Gäste empfangen. Dafür war ein großer Umbau nötig: So sieht es in der Traube jetzt aus.

Von Anna Katharina Schmid

Bis zu 200 Gäste tummelten sich an manchen Abenden in der Kultkneipe Traube in Bellenberg. Sie lehnen an der Theke, spielen Billard oder Darts und tanzen zur Musik. Momentan sieht das anders aus: Um öffnen zu dürfen, brauchen Kneipen feste Sitzplätze. Christina Riegel, die Pächterin der Traube, hat daraufhin einen Umbau beschlossen. Die große Fläche ihrer Kneipe ist ihr dabei zugutegekommen.

Die Zeit konnte nicht nur mit dem Biergarten überbrückt werden

„Wir wissen nicht, wie lange sich die Situation hinzieht“, sagt Riegel und spielt auf die Corona-Auflagen an. Zunächst habe sie gedacht, die Zeit mit dem Biergarten der Traube überbrücken zu können, der seit Mitte Mai geöffnet ist. „Doch das wechselhafte Wetter in diesem Sommer spielt da nicht mit“, sagt Riegel.

Wenig bis keine Sitzplätze, enge Räume, kaum Platz: Für viele klassische Kneipen lohnt sich Riegel zufolge eine Öffnung nicht. Die Traube verfüge zu ihrem Glück über eine größere Fläche, die frei geräumt werden konnte. Waren es bis jetzt lediglich drei Tische in der Kneipe, können nun bis zu 50 Gäste dort Platz nehmen.

Die beliebten Tribünestufen der Traube mussten weichen

Mehr Raum wurde durch das Entfernen der Tribünenstufen bei den Billardtischen geschaffen. Doch die Baustelle dehnte sich weiter aus als erwartet: Beim Abbauen der Stufen wurde maroder Unterboden offen gelegt. Dieser musste großflächig repariert werden. Jetzt liegen helle Bretter neben den alten, darunter befinde sich ein Kiesbett, erzählt Riegel.

Im Sommer ginge das problemlos, aber im Winter werde es so zu kalt. Was deswegen noch fehlt, ist das neue Bodenmaterial, Holzdielen, die zu einem anderen Zeitpunkt verlegt würden. „Die Kneipe hat gerade eben ein bisschen Baustellen-Flair“, sagt Riegel und schmunzelt. Das störe die meisten Gäste nicht. Die bei ihnen beliebten Tribünestufen kämen vielleicht zurück – wenn sich die Situation und die Auflagen künftig besserten.

Auch bei schlechter Witterung kann die Wirtin ihre Gäste empfangen

Seit einer Woche hat die Traube auch drinnen wieder geöffnet. Der Biergarten, in dem momentan mit den gängigen Abstandsregeln etwa 50 Menschen sitzen können, ist seit Mitte Mai geöffnet und wurde gerne von den Gästen besucht. Doch bei schlechter Witterung ist dieser geschlossen. Für die Gäste der Traube sei die Wiedereröffnung des Gebäudes deshalb ein Grund zur Freude. „Sonst müssen sie bei Regen daheim versauern“, sagt Riegel und lacht.

Trotzdem hofft die Pächterin auf weitere Lockerungen: „Im Moment improvisieren wir nur.“ Denn richtige Kneipenatmosphäre herrsche in der Traube gerade nicht. Gäste bekämen einen Tisch zugewiesen und dürften nicht an der Theke sitzen. Es gelten die gleichen Regeln wie in der Gastronomie: Wer sich durch den Raum bewegt, muss eine Gesichtsmaske tragen. Doch nur unter diesen Umständen könne die Traube aufmachen.

Christina Riegel ist nach wie vor die Pächterin der Traube

Auch wenn im Moment Gerüchte die Runde machen: Christina Riegel hat die Kneipe nicht gekauft und ist nach wie vor Pächterin der kultigen Einrichtung in Bellenberg.

Auch Konzerte dürfen noch nicht wieder stattfinden. Doch Riegel verrät, dass sie gerade einiges in Planung hat: „Vielleicht wird es im August Livemusik im Biergarten geben.“ Das wären keine Konzerte im klassischen Sinne, da jeder Besucher einen festen Sitzplatz hätte. Doch immerhin. Die Pächterin ist guter Dinge. Es sei nach wie vor schwierig, sagt sie, aber: „Es geht auf jeden Fall aufwärts.“

