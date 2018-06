vor 35 Min.

Die Vielfalt der Natur erleben

Bei einem neuen Aktionstag in Kettershausen probieren die Besucher einiges aus - vom Getreidefahrrad bis zur Brennnessellimonade.

Von Zita Schmid

Ausprobieren, sich informieren oder auch selbst aktiv werden: Der erste Naturgemeindetag in Kettershausen wartete am Sonntag mit einem vielfältigen Programm auf. Das gute Wetter und viele Besucher trugen zu einer erfolgreichen Premiere bei. Für die mitwirkenden Vereine und Einrichtungen war der Organisator und Zweite Bürgermeister Markus Koneberg voll des Lobes. „Alles läuft top“, sagte er.

Manfred Mang kostete am Stand der Dorfgemeinschaft Mohrenhausen Holunderblütensirup. Dabei wurden bei ihm Erinnerungen wach. „Als Kinder haben wir das getrunken. Damals gab es ja noch keine Limonade“, erzählt der Senior. Gleichzeitig bestaunte er die außergewöhnliche Vielfalt, die Renate und Diana Holzschuh dort anboten. Unter dem Motto „Schmackhaftes Unkraut“ hatten sie beispielsweise selbst gemachten Löwenzahnwein, auch „Mildistelwein“ genannt, Brennnessellimo oder Lindenblüten-Gelee in der Offerte. In ihrem Ortsteil gebe es viele „Kräuterinteressierte“, sagte Diana Holzschuh. „Deshalb war es kein Thema, dass wir beim Naturgemeindetag mitmachen.“

Der Stand der Dorfgemeinschaft Mohrenhausen war einer von mehr als 30 Ständen, die den Regio-Markt auf dem Gemeindeplatz an diesem Tag auf vielfältige Weise bestückten. Imker Michael Faulhaber machte für seinen „Honig aus den Fluren der Naturgemeinde Kettershausen“ Werbung und bot diesen auch zum Verkauf an. Auch er mache gerne beim Naturkundetag mit: „Wir Imker sind auf ein natürliches Umfeld und eine abwechslungsreiche Blütenlandschaft angewiesen.“

Während beim Obst- und Gartenbauverein Kettershausen-Bebenhausen etwa selbst gemachte Köstlichkeiten wie Rosenplätzchen oder Kräuterecken gekostet werden konnten, umringten Kinder das „Getreidefahrrad“. Bei dieser Mitmachaktion galt es, in die Pedale zu treten, wodurch eine Mühle angetrieben wurde, in die zuvor Emmer gefüllt worden war. Dieses Getreide – eine der ältesten kultivierten Arten – stammte aus der Region und das gemahlene Korn konnten Besucher mit nach Hause nehmen.

Zudem waren zahlreichen Infostände Anlaufstellen für naturinteressierte Besucher. In Schaukästen etwa informierte die Untere Naturschutzbehörde über das Thema artenreiche Wiesen und machte den Unterschied zwischen extensiv und intensiv genutzten Wiesen deutlich. Wer selbst aktiv werden wollte, konnte in den geführten Exkursionen die Natur um Kettershausen erkunden oder einen Naturgarten am Sägmühlweg bewundern.

Die Veranstaltung solle den „Begriff Naturgemeinde lebendig werden lassen und dessen Vielfältigkeit zeigen, hatte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky eingangs bei ihrer Begrüßung gesagt. Und diese Idee kam an. „Die Natur ist es wert, dass man aktiv wird“, sagte Sieglinde Rohn, die beim Flohmarkt des Schützenvereins aus Tafertshofen tätig war. Eine junge Besucherin lobte die Freundlichkeit der vielen ehrenamtlichen Helfer. „Wahnsinn, was hier alles auf die Beine gestellt wurde“, sagte ihre Begleitung.

Themen Folgen