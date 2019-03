17:00 Uhr

Die Vöhringer Radler sind jetzt gerettet

Harald Schiller wird neuer Abteilungsleiter im SC Vöhringen.

Von Roland Furthmair

Symbolisch mit der Fahrradklingel hat der langjährige Leiter der Radsportabteilung im Sportclub Vöhringen, Ludwig Schrapp (bekannt als „Schrapp-Lude“), nach 28 Jahren in führender Position bei der Jahresversammlung „seine letzte Runde ein“ eingeläutet. Wie berichtet, herrschte im Vorfeld große Unsicherheit darüber, wie es mit der Radsportsparte im SC Vöhringen weitergehen soll. Denn schon vor wenigen Wochen hatte Schrapp angekündigt, nicht mehr weiter machen zu wollen. Doch die Rekordbeteiligung mit mehr als 40 Teilnehmern (bei 78 Mitgliedern) zeigte nun bei der Jahresversammlung das große Interesse am Fortbestand der SCV-Radler. Und ein Nachfolger, der in Schrapps „Pedale“ tritt, war dann auch recht schnell gefunden.

SC Vöhringen: Ludwig Schrapp tritt nicht mehr zur Wahl an

Sportclub-Vorsitzender Christoph Koßbiehl war über das bereits im Vorfeld schon feststehende neue Führungsteam informiert und machte als Wahlleiter schon vor der offiziellen Abstimmung keinen Hehl aus seiner Freude: „Ich bin ebenso überrascht und erfreut darüber, mit welcher Begeisterung und Motivation sich das neue Team freiwillig vorab für diese Verantwortung entschieden hat“, sagte er. „Das ist beispielgebend und nachahmenswert“.

Der Sportclub-Chef dankte Ludwig Schrapp für herausragende Radsport-Events ebenso wie für das „unglaubliche Engagement, mit dem du den Radsport in Vöhringen wieder ins Leben gerufen und zusammen mit deinem Team und deiner Frau Roswitha maßgeblich geprägt hast“, so Kopßbiehl in Schrapps Richtung.

Mit wenig Worten, aber eindrucksvoller Bildershow mit Fotos aus den vergangenen drei Jahrzehnten, ließ der bisherige Radler-Chef diverse Radrennen und -marathons, Deutschlandrundfahrten und die beliebten Rottal-Classics Revue passieren.

„Max“ wird neuer Radlerchef

Schriftführer Andreas Starz sagte, dass im Jahr 2018 drei Lizenzfahrer und neun Wertungskartenfahrer starteten. Er berichtet unter anderem auch von einer beachtlichen Teilnehmerzahl bei der Rottal-Classic-Tour, von Platzierungen im Seniorenbereich sowie einem Trainingslager an der italienischen Blumenriviera.

Das Schlusswort gebührte aber dem neuen Abteilungsleiter Harald Schiller, genannt Max: „Ich wäre stolz, unsere Abteilung so weiterführen zu können, wie zu Lude’s Zeiten“, sagte der neue Radlerchef bei der Jahresversammlung in Vöhringen.

