Die Wächter der Ruhebänke in Unterroth machen keine Pause

Plus Rund um Unterroth stehen 14 Sitzgelegenheiten in der Natur. Zwei Senioren aus der Gemeinde halten die Bänke in Schuss - und dokumentieren die idyllischen Fleckchen.

Von Regina Langhans

Je weiter man auf dem Land ist, umso mehr Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen die örtlichen Vereine: zum Beispiel der Obst-und Gartenbauverein in Unterroth, der sich ehrenamtlich um einen attraktiven Blumenschmuck im Dorf kümmert oder regelmäßig die gemeindlichen Biotope putzt. Kürzlich stand die Generalüberholung der 14 sich im Umkreis von zwei Kilometern um Unterroth befindlichen Ruhebänke an. Auch das war natürlich ein Fall für ehrenamtlich engagierte Bürger.

Dank des 79-jährigen Franz Riedmiller mit Unterstützung von Franz Rendle, 70 Jahre alt und ehemaliger Vorsitzender des Vereins, befinden sich sämtliche Bänke heute wieder in einem zum Rasten einladenden Zustand. So ist der amtierende Vorsitzende Patrick Niederreuter auch voll des Lobes: „Toll, was unsere Senioren da alles machen.“

Seit den 1960er-Jahren kümmert sich Franz Riedmiller um den Erhalt der Bänke

„Hauptakteur ist aber Franz Riedmiller“, betont Rendle. Seit die Bänke in den 1960er Jahren unter ihrem damaligen Vorsitzenden Rudolf Dambacher aufgestellt wurden, habe sich größtenteils Riedmiller um deren Erhalt gekümmert. „In Eigenregie, sie sind mir einfach ein Anliegen“, versichert dieser. Und heuer sei eben zum zweiten Mal eine Generalsanierung fällig gewesen. Riedmiller hat geputzt, geschliffen, lackiert, und auch mal das Bodenfundament mit neuen Platten versehen.

Bei drei Bänken mussten alle Bretter erneuert werden, die wiederum Rendle vom örtlichen Sägewerk geholt und kostenlos zugeschnitten und poliert hat. Seit es die Ruhesitze in Unterroth gebe, funktioniere das so, freut sich der Ex-Vorsitzende.

Die Farbe hätten diesmal das örtliche Malergeschäft sowie Riedmiller selbst spendiert, manchmal kaufe sie auch der Verein. Die Gemeinde jedenfalls habe noch keinerlei Aufwand gehabt, weiß Rendle. Die Sitze befinden sich an teils prominenten Plätzen, etwa am Poetenweg in Matzenhofen, am Gedenkstein „Bruder Konrad“ an der Kettershauser Straße oder am Kreuz beim Kreisbauhof Richtung Illertissen. Riedmiller besitzt Talent im Verschönern und Bewahren, obwohl er doch 45 Jahre beruflich im Tiefbau, auch als Vorarbeiter, tätig war. Danach brachte er sich noch zehn Jahre als Gemeindearbeiter ein.

Fotos, Zeitungsberichte, Sterbebildchen: Er sammelt alles rund um Unterroth

Doch damit nicht genug des gemeinnützigen Engagements: Das Sprichwort vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, trifft auch auf Franz Riedmiller zu. Ähnlich seinem Vater Anton, der den auf 1907 zurückgehenden Obst- und Gartenbauverein nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründet und die alte Chronik für die Nachwelt mit der Hand abgeschrieben hat, archiviert auch Franz Riedmiller das Vereins- und Dorfgeschehen. So, wie er es erlebt, mit eigenen Fotos, Zeitungsausschnitten oder Sterbebildchen in thematisch getrennten Bänden.

Im Jahr 1958 ist er dem Obst- und Gartenbauverein beigetreten und hat mit seinem nicht minder rührigen Freund Franz Rendle – von 1986 bis 2018 Zweiter, dann 16 Jahre Erster und zuletzt wieder Zweiter Vorsitzender – viele gemeinsame Vereinshöhepunkte erlebt und fotografiert. „Meine erste Kamera habe ich Anfang der 1980er Jahre gekauft und seitdem den Foto immer dabei, wenn ich unterwegs bin“, erzählt der rüstige Senior.

Auch die idyllischen Fleckchen Unterroths mit seinen Ruhebänken hat er so festgehalten. 35 solcher Fototextbücher sind schon entstanden, denn er gehört auch seit 60 Jahren dem Männergesangverein Unterroth an und war lange beim Schützenverein.

Für den heimlichen Chronisten von Unterroth steht jedenfalls fest, dass die letzte Seite seiner Archivarbeit noch lange nicht geschrieben ist.

