vor 47 Min.

Die Wunderbar in Illertissen wird zum Corona-Testzentrum

Plus Am Freitag eröffnet noch ein Testzentrum in Illertissen. Statt Cocktails werden in der Wunderbar künftig Wattestäbchen serviert.

Von Franziska Wolfinger

Für Gastronomen sind die Zeiten gerade hart. Monatelang sind ihre Betriebe nun geschlossen. Eddy Kilic hat davon genug: Er will, dass endlich wieder etwas Leben in die Wunderbar kommt, die er in Illertissen betreibt. Dafür müssen auch mal kreative Lösungen her.

