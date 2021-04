Die etwas andere Brotzeit: Mann steckt sich Marihuanadolden in den Mund

Weil er in Illertissen Marihuana bei sich hatte, muss ein junger Mann mit einer Anzeige rechnen. Er selbst sagt, er habe nur ein Hanfbonbon gelutscht.

Unter der Überschrift "Die etwas andere Brotzeit" hat die Polizei am Samstag in ihrem täglichen Pressebericht über ein Drogendelikt in Illertissen berichtet. Demnach wurden Beamte am Freitagnachmittag auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich Marihuana konsumiert hatte.

Beim Erblicken der Streife in Illertissen steckte sich der 22-Jährige auffällig etwas in den Mund

Die Polizisten trafen in der Beethovenstraße zwei junge Männer an. Beim Erblicken der Streife, so teilt die Polizei mit, habe sich einer von ihnen, ein 22-Jähriger, auffällig etwas in den Mund gesteckt. Als die Beamten den jungen Mann ansprachen, konnten sie deutlichen Marihuanageruch feststellen. Zudem waren in den Mundwinkeln des 22-Jährigen noch Marihuanadolden zu sehen.

Weil bei ihm letztlich noch eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde, erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er selbst stellt den Sachverhalt anders dar: Nach eigenen Angaben hatte er nur ein Hanfbonbon gelutscht, wie es im Polizeibericht heißt. (AZ)

