Die evangelische Gemeinde in Babenhausen steht noch immer ohne Pfarrer da

Nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch, weil noch kein Nachfolger für Pfarrer Stefan Scheuerl gefunden ist, können in der Friedhofskapelle in Babenhausen derzeit keine evangelischen Gottesdienste stattfinden.

Plus Zwei Jahre nach dem Abschied von Pfarrer Stefan Scheuerl fehlt der evangelischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen noch immer ein Hirte. Woran liegt das?

Von Claudia Bader

Die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen warten immer noch auf einen neuen Pfarrer. Zwei Jahre nachdem sich Stefan Scheuerl verabschiedet hat, um künftig in Tansania zu wirken, ist noch kein Nachfolger in Sicht. "Leider können wir bisher keine neue Besetzung vermelden“, bedauert Regionaldekan Christoph Schieder. Eine Erklärung für die lange Vakanzzeit sei nur schwer zu finden. Aber die Suche gehe weiter und die freie Stelle werde weiterhin im Amtsblatt ausgeschrieben.

Derzeit seien in Bayern 78 evangelische Pfarrstellen vakant, einige bereits seit Ende des Jahres 2018, weiß Schieder. Bei der Bewerbung spielten viele Faktoren eine Rolle: Neben den Aufgabenbereichen in einer Kirchengemeinde sei natürlich auch die familiäre Situation des Bewerbers ausschlaggebend. "Um sich für einen Stellenwechsel zu entscheiden, muss alles passen“, erklärt der Regionaldekan.

Seiner Meinung nach mangelt es der Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen mit ihren rund 1600 Mitgliedern nicht an Attraktivität – im Gegenteil. "Das ist eine hoch aktive Gemeinschaft mit wunderbarem Umfeld.“ Deswegen gibt Schieder auch die Hoffnung nicht auf, dass bald ein Pfarrer oder eine Pfarrerin gefunden wird, bei dem oder bei der alle Faktoren zusammenpassen.

Kirche: Viele Ehrenamtliche bringen sich in Lauben und Babenhausen ein

"Wenn die Corona-Krise nicht wäre, würde in unserer Kirchengemeinde fast alles ganz normal verlaufen“, sagt Marianne Westhauser vom Kirchenvorstand. Sowohl in Lauben als auch in Babenhausen finden regelmäßig Gottesdienste statt. In der Unsere-Lieben-Frauen-Kirche in Lauben könnten sich die Gläubigen jeden Sonntag unter Einhaltung der coronabedingten Hygienevorschriften versammeln. Die evangelischen Christen in Babenhausen hätten sich früher dreimal monatlich getroffen: zweimal in der Friedhofskapelle und einmal im evangelischen Gemeindehaus.

"Seit der Pandemie ist das in diesen Räumlichkeiten leider nicht mehr möglich“, sagt Westhauser. Aber nach Rücksprache mit der Diözese Augsburg habe Pfarrer Thomas Brom erlaubt, dass an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats in der katholischen Pfarrkirche St. Andreas abends ein evangelischer Gottesdienst stattfinden kann. Und als kleinen Ersatz für die Kindergottesdienste werden regelmäßig "Kigo-to-go-Tüten“ ausgegeben.

Glücklicherweise seien in der Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen sehr viele Ehrenamtliche im Einsatz, die viele Funktionen abdecken. "Wir haben nicht nur Lektoren, sondern auch Prädikanten, die das Abendmahl feiern dürfen. Und die Prediger werden aus dem Dekanat organisiert“, sagt Westhauser. Taufen, Trauungen und Beerdigungen seien bisher von Pfarrer Rainer Schunk übernommen worden.

"Aber ohne einen eigenen Pfarrer fehlt uns der Hirte, der die Herde zusammenhält“, bedauert das Kirchenvorstandsmitglied. Denn gerade wenn sich viele Verantwortliche in den verschiedensten Bereichen engagierten, bestehe die Gefahr, dass sich einiges zu sehr verselbstständige. "Wir wünschen uns wieder einen Seelsorger, den man persönlich kennt und kontaktieren kann“, sagt Westhauser. Nicht nur die evangelischen Christen, sondern auch das frisch renovierte Pfarrhaus in Lauben warten bereits auf den neuen Pfarrer.

