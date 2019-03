06:00 Uhr

Die schwierige Suche nach Kandidaten für den Illertisser Stadtrat

Vor den Wahlen haben die Gruppierungen in vielen Kommunen Probleme, ihre Listen zu füllen. In Illertissen fand deshalb eine Infoveranstaltung zum kommunalpolitischen Ehrenamt statt.

Von Dominik Stenzel

Das Ehrenamt hat es heutzutage nicht leicht. Ganz egal ob im Sportverein, in wohltätigen Organisationen oder in der Lokalpolitik: Überall fehlen Leute, die bereit sind, sich zu engagieren. Das bekommt im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahlen auch der Illertisser Stadtrat zu spüren – genauso wie viele andere Kommunen.

„Die Parteien und Gruppierungen tun sich schwer, ihre Listen zu füllen“, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen am Mittwochabend in der Schranne. Dort fand ein Infoabend zum kommunalpolitischen Ehrenamt statt – eine solche Veranstaltung hatte es in Illertissen in dieser Form bisher noch nicht gegeben. Eisen sprach daher von „einem Versuch.“

Bürger, die Illertissen aktiv mitgestalten wollen und mit einem Engagement im Stadtrat zumindest liebäugeln, sollten angesprochen werden. „Wir wollen den Leuten näher bringen, was die Stadträte eigentlich so tun“, erklärte Eisen. „Man kann in dieser Position wirklich etwas bewegen, denn der Stadtrat stellt die Weichen für die Zukunft.“

Illertisser Stadtrat beschließt zahlreiche Projekte

Das würden vor allem die zahlreichen Projekte belegen, die in den vergangenen zwei Jahren von dem Gremium beschlossen wurden: Sei es die Dorferneuerung Jedesheim oder der Bau eines neuen Kindergartens in der Mozartstraße. Entscheidungen können im Stadtrat laut Kämmerer Markus Weiß meist recht schnell getroffen werden: „Hier geht es noch um die Sache, die Fronten sind nicht so verhärtet.“

Neben interessierten Bürgern waren auch einige aktive Stadträte in die Schranne gekommen. Werbung sollten die einzelnen Fraktionen – das war Eisen wichtig – bei der überparteilichen Veranstaltung aber nicht machen, weshalb den offiziellen Teil die Stadtverwaltung übernahm. Ihre Mitarbeiterin Julia Pöllmann klärte zunächst ganz grundlegende Dinge: Zum Beispiel, welche Rechte und Pflichten ein Stadtrat hat und wofür das Gremium überhaupt zuständig ist. Anschließend standen Pöllmann, Klaus Herrmann, Kämmerer Weiß, Hauptamtsleiterin Kerstin Breymaier und Bürgermeister Eisen in einer Fragerunde Rede und Antwort.

Veranstaltung kommt bei den Besuchern gut an

Eine Zuhörerin wollte beispielsweise wissen, ob man als Stadtrat nicht eine halbjuristische Vorbildung brauche. Bürgermeister Eisen entgegnete, dass Fachwissen lediglich in einigen Ausschüssen gefragt sei. Ansonsten würde Vorkenntnisse keine große Rolle spielen: „Uns ist die Vielfalt des Gremiums enorm wichtig. Wir wollen Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft im Stadtrat.“

Bei den Besuchern kam die Veranstaltung insgesamt gut an. „Man hat einen schönen Überblick über die Aufgaben eines Stadtrats bekommen“, sagte Dirk Tiefenbach, der Beisitzer im SPD-Ortsverein ist und im kommenden Jahr für das Gremium kandidieren will. „Es ist klar geworden, dass das Amt mit Arbeit verbunden ist. Die Interessierten wurden aber nicht abgeschreckt.“

Joshua Greifenberg aus Au ist sich hingegen noch nicht ganz sicher, ob er sich aufstellen lassen wird. Einer Partei gehört der 22-jährige gelernte Staudengärtner noch nicht an, allerdings liegen ihm Themen wie Natur- und Artenschutz am Herzen. „Ich werde das Ganze jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte Greifenberg. „Nach dem heutigen Abend tendiere ich aber eher dazu, mich einer Gruppierung anzuschließen und für den Stadtrat zu kandidieren.“

