Die sportliche Seite von Buch

Freunde und Mitglieder des TSV Buch erleben einen abwechslungsreichen Abend mit begeisternden Auftritten.

Von Ralph Manhalter

Trotz Corona gleichzeitig stattfindender Jahresversammlung der Feuerwehr: Die Rothtalhalle war zum Bersten belegt mit Mitgliedern und Freunden des TSV Buch. Galt es vergangenen Samstag doch, langjährige Treue zum Verein zu ehren und zu belohnen: 122 Frauen und Männer, die seit mindestens 25 Jahren aktiv oder passiv am Vereinsleben teilnehmen, erhielten aus der Hand des ersten Vorsitzenden Manuel Müller Ehrenurkunden (Bericht folgt). Auffallend in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Mitgliedschaften vieler Jubilare bereits in ganz jungen Jahren begannen. Bei den Herren war es zumeist der Fußball, der anziehend wirkte. Bei den Damen eher Kinderturnen oder Gymnastik.

Das abwechslungsreiche Abendprogramm war geprägt von den perfekt einstudierten Vorführungen der diversen Abteilungen des TSV. Die Bambini-Fußballer bewiesen, dass Tore schießen nicht unbedingt etwas mit der Größe zu tun hat, während die jungen Dancing Queens bei fetzigen Rhythmen so manche Akrobatik hinlegten. Beim Bubenturnen erblasste so mancher ob der Beweglichkeit in jener Altersklasse. Einige Besucher mochten sich angesichts dieses Könnens gewundert haben, wo im menschlichen Körper überall Gelenke verbaut sind. Mit Fiona Freymiller, Hannah Kienle und Florian Sturm verzeichnet der Bucher Verein gleich drei Preisträger der offenen bayerischen Taekwondo-Meisterschaft. Die Kampfsportgruppe demonstrierte Selbstverteidigungsstrategien ebenso wie das berühmte Entzweischlagen eines Holzbretts.

Den Abschluss bildet die Jugendtanzgruppe Jump 'n' More

Die Fußball F-Jugend frönte nochmals dem Lieblingssport der Jungen. Mit Fallrückziehern und Kopfbällen wurde jedes Tor mit aufmunterndem Applaus der Besucher quittiert. Dass ab und zu Bälle ihr Ziel verfehlten und stattdessen im Publikum landeten – geschenkt! Den Abschluss der gut dreistündigen Veranstaltung bildete die Jugendtanzgruppe Jump ´n´ More zur Musik von „Dance Monkey“ mit waghalsigen Pyramiden.

Im Laufe des Abends sammelten sich vor der Bühne immer mehr Kinder, welche animiert durch die Darbietungen, mittanzten, mitturnten und mitsangen. Das abwechslungsreiche Abendprogramm wurde moderiert von Dietmar Egle. Während der gastronomisch umfangreichen Pause spielte zur Unterhaltung die Musikvereinigung Buch auf. Ganz unbedarft vom derzeit grassierenden Virus gestaltete sich der Abend dann doch nicht ganz: „Auf Handschlag bei den Ehrungen verzichten wir diesmal“, gab Müller am Beginn der Veranstaltung zur Erklärung.

