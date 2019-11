04.11.2019

Die stade Zeit naht

Advent- und Künstlermarkt findet in Oberschönegg statt

Der Advent- und Künstlermarkt in Oberschönegg findet in diesem Jahr am kommenden Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, statt. Von 10 bis 17 Uhr stimmen fast 30 Aussteller die Besucher im Schützenheim auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit ein. Neben Kaffee und hausgemachten Kuchen wartet das Team des Schützenvereins mit weiteren Speisen auf. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene bezahlen zwei Euro. Die Ausstellerliste ist unter keramik-seldner.de zu finden. (fada)

