vor 47 Min.

Dieb bricht in Vöhringer Kindergarten ein

Ein Unbekannter ist in Vöhringen in einen Kindergarten eingebrochen und hat Bargeld gestohlen.

Ein Unbekannter ist gewaltsam in einen Kindergarten in Vöhringen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am vergangenen Wochenende in den Kindergarten Am Bahndamm in Vöhringen eingebrochen. Über ein Fenster hatte sich er gewaltsam Zutritt verschafft und mehrere Schränke durchsucht.

Wie die Polizei mitteilt, erbeutete der Dieb Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

