16:08 Uhr

Dieb in Illertisser Schwimmbad unterwegs

Ein Unbekannter macht sich an einem Spind im Illertisser Freizeitbad zu schaffen.

Ein Unbekannter hat einen Geldbeutel aus einem offenen Spind im Illertisser Schwimmbad gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen kurz vor 18 Uhr. Ein 55-Jähriger wollte sich umziehen, öffnete seinen Spind und trug seine Kleidungsstücke in mehreren Etappen in eine Umkleide. Dabei war der Spind für einige Augenblicke unbeobachtet. In der Umkleide bemerkte der Mann, dass sein Geldbeutel entwendet worden war. Darin befanden sich neben Bankkarten und Führerschein auch 150 Euro in bar. Die Videoüberwachung wird noch ausgewertet. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Illertisser Polizei wenden: Telefonnummer 07303/9651-0.

