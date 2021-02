vor 47 Min.

Dieb lässt Akkuschrauber und Bierkiste von Baustelle mitgehen

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in Obenhausen.

Ein Dieb hat auf einer Baustelle im Bucher Ortsteil Obenhausen zugeschlagen. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat entgegen.

Ein Akkuschrauber der Marke Makita und eine Kiste Bier sind die Beute eines Diebes, der im Bucher Ortsteil Obenhausen am Werk war. Laut Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, im Bereich des Neubaugebietes Jahnstraße Zugang zu einem Rohbau. Eine Nachbarin stellte in der Nacht gegen 1 Uhr eine Bewegung und Licht an dem Anwesen fest. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder zur Tatzeit Auffälliges beobachtet haben, können sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen