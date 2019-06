vor 17 Min.

Dieb nimmt Zwergkaninchen aus Stall mit

Ungewöhnliche Beute: Ein Unbekannter hat zwei Kaninchen aus einem Stall in Regglisweiler gestohlen.

Zwei Zwergkaninchen sind aus einem Stall in Regglisweiler verschwunden. Offenbar hat es ein Dieb in der Nacht zum Dienstag auf die Tiere abgesehen, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte holte die Tiere demnach aus einem Stall an der Wielandstraße. Die zwei Widder sind drei Jahre alt. Einer hat weiß geflecktes und der andere braun-graues Fell. Die Polizei aus Dietenheim (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein ähnlicher Fall hat sich kürzlich im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ereignet.

