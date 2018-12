17:30 Uhr

Dieb schiebt vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbei

Einen dreisten Diebstahl hat ein bislang unbekannter Mann am Samstag in einem Supermarkt in der Industriestraße in Vöhringen versucht: Wie die Polizei mitteilt, befüllte der Tatverdächtige seinen Einkaufswaren mit diversen Waren im Wert von etwa 400 Euro, begab sich anschließend zur Eingangstüre und wartete dort, bis ein Kunde den Markt betrat und sich somit die Türe öffnete. Durch diese versuchte der etwa 1,85 Meter große Mann nun, das Gebäude zu verlassen. Einem bislang unbekannten Zeugen fiel dies auf: Er sprach den mutmaßlich aus Osteuropa stammenden Mann an, woraufhin dieser seinen Einkaufswagen vor der Filiale stehen ließ und sich in Richtung des Parkplatzes entfernte. Möglicherweise verließ er diesen dann mit einem weißen Kastenwagen, heißt es im Polizeibericht weiter. Ein amtliches Kennzeichen konnte nicht erkannt werden. Der bislang unbekannte Zeuge meldete den versuchten Diebstahl bei zwei Angestellten des Marktes. (az)

Kontakt: Der Zeuge und weitere Beobachter werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden, Telefon 07303/96510.

