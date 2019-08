vor 56 Min.

Dieb schleppt gestohlene Leiter über Acker

Ein Augenzeuge stört den Täter in Tiefenbach. Nun fragt die Polizei: Wem gehört das Diebesgut?

Auf frischer Tat ertappt: In der Nacht zum Montag hat ein Zeuge in der Nähe des Neubaugebiets Nachtweide in Tiefenbach eine Person dabei beobachtet, wie sie einen Plastiksack und eine Klappleiter über einen Acker schleppte. Dies teilte die Polizei mit. Nun gibt es Ermittlungen in der Sache.

Diebstahl in Tiefenbach: Täter rennt davon

Der Täter oder die Täterin fühlte sich wohl ertappt, ließ Sack und Leiter fallen und rannte davon. In dem Beutel befand sich nach Angaben der Polizei einiges Handwerkzeug. Dieses und auch die Leiter konnte noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei sucht Hinweise auf den mutmaßlichen Dieb oder auf den Eigentümer der offenbar entwendeten Gegenstände. (az)

Kontakt Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Polizei in Illertissen wenden, Telefon 07303/96510.

