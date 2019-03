11:30 Uhr

Dieb stiehlt Geldbörsen aus Umkleidekabine in Buch

Ein Dieb ist in einer Umkleidekabine in Buch auf Beutezug gegangen.

In der Rothtalhalle war am Sonntagnachmittag ein Dieb unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Dieb hat am Sonntagnachmittag zwei Geldbeutel aus einer Umkleidekabine in der Bucher Rothtalhalle gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Besitzer ihre Handtaschen während einer Veranstaltung dort deponiert. Der bislang unbekannte Täter durchsuchte die Taschen zwischen 12.30 und 15 Uhr und nahm jeweils das Portemonnaie an sich.

Bei der Suche nach ihren Wertsachen fanden die Geschädigten die Geldbeutel schließlich im Außenbereich der Halle wieder. Der Unbekannte hatte hieraus Bargeld, Scheckkarten und diverse Dokumente entwendet. Der Beuteschaden wird auf 160 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen.

