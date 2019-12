12:08 Uhr

Dieb stiehlt Weihnachtsgeschenk aus Briefkasten in Kellmünz

Ein Unbekannter hat sich an einem Briefkasten in Kellmünz zu schaffen gemacht und ein Paket entwendet.

Ein Unbekannter hat in Kellmünz ein Weihnachtsgeschenk aus einem Briefkasten entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstagnachmittag an einem Briefkasten im Rechbergweg in Kellmünz zu schaffen gemacht. Er öffnete den Briefkasten und entwendete die Ware aus einem Paket, das von der Post ordnungsgemäß abgegeben worden war.

Wie die Polizei mittelt, befand sich in dem Päckchen ein Weihnachtsgeschenk im Wert von etwa 75 Euro. Zeugen sollten sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

