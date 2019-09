08:00 Uhr

Dieb stiehlt in Bellenberg einen Grill von der Terrasse

Ein Unbekannter hat von einer Terrasse in der Reiherstraße in Bellenberg einen schwarzen Kugelgrill der Marke Jamie Oliver entwendet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in den vergangenen drei Wochen. Der Grill hatte einen Wert von etwa 70 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

