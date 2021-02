vor 34 Min.

Dieb und Verkehrssünderin leisten Widerstand in Vöhringen

In zwei voneinander unabhängigen Fällen hatte es die Polizei am Samstag mit uneinsichtigen Tätern zu tun.

Zwei Täter haben sich am Wochenende gegenüber der Polizei uneinsichtig gezeigt. Im ersten Fall war es ein Handydieb, der das Gerät am Samstag aus dem Paket eines anderen Bewohners einer Vöhringer Gemeinschaftsunterkunft genommen hatte. Der Dieb versuchte vor Ort zunächst vor der Polizei zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Im Anschluss leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Zuletzt musste er in Gewahrsam genommen werden, so teilt es die Polizei mit. Den Täter erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ebenfalls am Samstag, genauer am späten Nachmittag, kontrollierte die Polizei ein Auto in der Unteren Hauptstraße in Illerberg. Hierbei ergab sich laut Polizeibericht der Verdacht, dass die 52-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf mehrere Stoffarten. Bei der Blutentnahme auf der Dienststelle leistete die Frau dann Widerstand. Daher erwarte sie nun, zusätzlich zum einmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld, ein Strafverfahren, so die Polizei. (AZ)

