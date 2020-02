vor 37 Min.

Diebe brechen Tabernakel in Vöhringen auf

Sie stehlen Kelch und geweihte Hostien

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Vöhringer Pfarrkirche St. Michael den Tabernakel aufgebrochen und den Kelch mit den Hostien mitgenommen. Zugang in die Kirche verschafften sie sich nach Auskunft der Polizei durch den südlichen Seiteneingang. Mit Brachialgewalt hätten die Täter mehrere Türen aufgebrochen. Der Schaden an den historischen Türen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20000 Euro. Wie hoch die Spuren der Gewalt am Tabernakel zu beziffern sind, ist noch nicht bekannt.

Der materielle Wert der gestohlenen Gegenstände liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Schlimmer wiegt für die gläubigen Katholiken in Vöhringen jedoch, dass sich die Diebe ausgerechnet am Tabernakel zu schaffen gemacht hatten. Das Ziborium, der Kelch mit den Hostien, ist für die Katholiken das Allerheiligste im Kirchenraum. „Das was da angerichtet worden ist, ist ein Sakrileg“, sagt Pfarrer Martin Straub. Auch die Polizei spricht vom hohen ideellen Wert der entwendeten liturgischen Gefäße mit den geweihten Hostien.

Bis auf Weiteres ist die Kirche von Diözesan-Administrator, Domdekan Dr. Bertram Meier, geschlossen worden. Meier ist erst kürzlich zum neuen Bischof der Diözese Augsburg ernannt worden. Gottesdienste können erst dann wieder in der Kirche gefeiert werden, wenn ein Bußritus zelebriert worden ist. Der findet am heutigen Samstag um 9 Uhr in der Kirche statt.

Was Pfarrer Straub und die Gläubigen in Vöhringen beschäftigt, ist nicht nur die Frage, wer in ihre Kirche eingebrochen ist. Sie wollen auch wissen, was mit den gestohlenen Hostien passiert. Wo sind sie jetzt? Warum haben die Täter die geweihten Oblaten nicht auf dem Altar zurückgelassen. Haben sie gewusst, dass der Kelch Hostien enthält? (ub)

Hinweise nimmt die Polizei unter 07303/96510 entgegen.

