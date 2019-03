vor 37 Min.

Diebe scheitern am Fahrradschloss - Zeugen gesucht

Diebe haben in Vöhringen versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Sie scheiterten am Fahrradschloss.

Ein Pärchen hat an einer Grundschule in Vöhringen versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Paar hat in Vöhringen versucht, ein Fahrrad vom Abstellplatz der Grundschule am Sperberweg zu stehlen – nun sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 19 und 19.15 Uhr. Ein Zeuge konnte demnach ein Pärchen im Bereich des Tatorts beobachten. Der Mann und die Frau, beide mittleren Alters, verhielten sich offenbar auffällig.

Diebstahl glückte den beiden Unbekannten nicht

Da das Rad aber gut versperrt war, misslang den beiden Unbekannten der Diebstahl. Das Fahrrad wurde dennoch beschädigt. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Illertisser Polizei wenden: Telefonnummer 07303/9651-0.

