12:00 Uhr

Diebe stehlen 200 Liter Diesel aus abgestelltem Lastwagen

Während der Fahrer schlief, haben Diebe den Tank leergepumpt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Montag auf dem Parkplatz Tannengarten auf der A7 bei Illertissen eine längere Pause gemacht und in seinem Fahrzeug geschlafen. Als er am Morgen wieder starten wollte, bemerkte er, dass seine Tankuhr plötzlich einen viel zu niedrigen Stand anzeigte. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter zwischen 22.30 und 07.40 Uhr rund 200 Liter Diesel aus dem Tank des Lastwagens abgezapft.

Zeugen können sich an die Autobahnpolizei wenden

Wer in diesem Zeitraum etwas verdächtiges am Parkplatz Tannengarten beobachtet hat, soll dies der Autobahnpolizei unter 08331/1000 melden. (az)

Mehr aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

Themen Folgen