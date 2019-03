13:37 Uhr

Diebe stehlen Zigaretten aus Vöhringer Laden und laufen davon

Die Polizei sucht weiter nach den Dieben, die in Vöhringen unterwegs waren.

Die Polizei sucht weiter nach den flüchtigen Unbekannten. Wer kann Hinweise geben?

Zwei Ladendiebe, die vermutlich Zigaretten aus einem Vöhringer Supermarkt an der Industriestraße gestohlen haben, sind weiterhin auf der Flucht.

Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Ladendetektiv am frühen Montagabend vier Männer in dem Supermarkt. Die Unbekannten gingen gemeinsam zur Kasse, einer von ihnen lenkte die Kassiererin ab, ein weiterer stand Schmiere. Zwei der Männer steckten dann offensichtlich Zigaretten in ihre Kleidung. Als der Detektiv einschritt, gelang zwei der Verdächtigen die Flucht. Ein 31-jähriger sowie ein 34-jähriger Georgier konnten aber gestellt werden. Der Ältere hatte Zigaretten im Wert von 361 Euro bei sich. Der Mann trug eine für Diebstähle präparierte Latzhose. Die Polizei geht deshalb von einer professionellen Diebesbande aus.

Ladendiebe: Die Polizei sucht weiter nach den Unbekannten

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen erfolgte die vorläufige Festnahme der beiden Männer. Sie wurden bereits am Dienstag der Haftrichterin vorgeführt. Gegen beide erging Haftbefehl. Von den beiden flüchtigen Tätern fehlt jedoch noch jede Spur. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat auch einer der Flüchtigen noch Diebesgut – vermutlich Zigaretten – bei sich. (az)

Kontakt: Hinweise an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0.

