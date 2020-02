vor 30 Min.

Diebe stehlen geweihte Hostien aus Vöhringer Kirche

Einbrecher haben an der Vöhringer Kirche St. Michael nicht nur einen hohen Sachschaden hinterlassen, sondern sich auch am Allerheiligsten zu schaffen gemacht.

In der Nacht zum Donnerstag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in die katholische Kirche St. Michael am Kirchplatz in Vöhringen eingebrochen. Durch brachiales Vorgehen gegen mehrere Türen verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Kircheninneren. Dort wurde der Tabernakel aufgebrochen und zwei sakrale Gegenstände, zum Teil mit geweihten Hostien , entwendet.

Bei Pfarrer Martin Straub ist das Entsetzen über diese Tat groß. Der Tabernakel mit den darin aufbewahrten, bereits geweihten Hostien , sind so etwas wie das Herzstück der Kirche. Deshalb bleibt die Kirche vorerst geschlossen. Erst nach einem Bußritus dürfen dort wieder Gottesdienste abgehalten werden.

Wie die Polizei mitteilt, entstand durch den massiven Einsatz des Aufbruchwerkzeugs ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (az)

