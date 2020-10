11:49 Uhr

Diebstähle in Illertissen und Bellenberg: Räuber gefasst

Plus Ein Mann überfällt mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle im Allgäu. Zuvor schlug der Täter in Bellenberg und Illertissen zu.

Ein 40-Jähriger hat wohl eine ganze Überfallserie im Allgäu und dem Landkreis Neu-Ulm zu verantworten. Die schwerwiegendste Tat des Mannes, der in Kempten festgenommen wurde und der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, ist ein bewaffneter Raubüberfall am 18. September. Er soll die Kassiererin einer Tankstelle in Weitnau mit einer Pistole bedroht haben.

Der Verdächtige wurde laut Polizei am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Kemptener Innenstadt festgenommen und noch am Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter des örtlichen Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass derselbe Mann in der Nacht vom 5. auf 6. September in Kempten Kennzeichen von einem Auto gestohlen hatte. Außerdem montierte er in der Nacht vom 15. auf den 16. September in Bellenberg die Kennzeichen eines weiteren Wagens ab und brachte sie an seinem eigenen VW an; die in Kempten gestohlenen Kennzeichen montierte er stattdessen an den Fahrzeug in Bellenberg.

Der Verdächtige soll drei Tankstellen überfallen haben

Ab diesem Zeitpunkt war der VW des Mannes mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Neu-Ulm ausgestattet. Sein Auto betankte am Morgen des 16. Septembers in Illertissen, nahm im Verkaufsraum der Tankstelle diverse Artikel an sich und verließ die Tankstelle, ohne die offene Rechnung von etwa 200 Euro zu begleichen.



Am selben Tag gegen 20.45 Uhr betankte er den Pkw in Isny (Landkreis Ravensburg) erneut und beging im Tankstellenshop einen weiteren Betrug, ohne die Rechnung in Höhe von 80 Euro zu bezahlen.

Bei dem Überfall auf die Tankstelle in Weitnau weitere zwei Tage später soll der Mann dann mehr als 1000 Euro erbeutet haben und mit dem schwarzen VW Passat mit den gestohlenen Kennzeichen geflohen sein. Die Kassiererin, die er mit einer Waffe bedroht hatte, erlitt einen Schock und ist arbeitsunfähig.

Kriminaloberrat Josef Ischwang führt aus, dass „die Ermittler die Spur des Mannes hauptsächlich durch die akribische Analyse von Spuren und Tatzusammenhängen aufgreifen konnten. Außerdem werden wir bisher ungeklärte Eigentumsdelikte auf etwaige Überschneidungen prüfen“, so der Leiter der Kemptener Kriminalpolizei.



Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (az)

