vor 2 Min.

Diese Altenstadter sind die Köpfe der neuen Generationenstiftung

Drei Altenstadter Bürger haben dem Markt mehr als 600000 Euro zukommen lassen. Nun verwaltet ein Stiftung dieses Geld. Was damit passiert.

Von Franziska Wolfinger

Mehr als 600000 Euro haben drei Altenstadter Bürger der Marktgemeinde in den vergangenen Jahren vererbt und gespendet. Rosina Hönlinger, Gertrud Renner und Peter Gschrey hatten sich vor ihrem Tod gewünscht, dass ihr Vermögen ihrer Heimatgemeinde und insbesondere den Senioren dort zu Gute kommt.

In ihr erstes Projekt investiert die Stiftung 1,2 Millionen Euro

Um diesen Wunsch zu erfüllen, wurde in Altenstadt nun eine Stiftung gegründet. Erstes Projekt der Generationenstiftung ist, wie bereits berichtet, der Ankauf von fünf seniorengerechten Wohnungen für rund 1,2 Millionen Euro im Altenheim Haus Elfriede. Damit will die Stiftung vor allem bezahlbaren Wohnraum für ältere Altenstadter Bürger schaffen. Der Kaufvertrag für die Immobilien sei bereits vorbereitet, sagte Bürgermeister Höß kürzlich. Jetzt, da die Stiftung offiziell gegründet ist, soll der Kauf bald abgewickelt werden, sodass schon bald jemand einziehen kann.

Bei der Sondersitzung des Marktrats zur Gründung der Stiftung wurde auch der Stiftungsvorstand gewählt, der sich künftig um die Geschäfte der Organisation kümmert und die Finanzen verwaltet. Zum Stiftungsvorstand gehören die Markträte Erwin Lang und Eberhard Aspacher, Bürgermeister Wolfgang Höß sowie dessen Stellvertreter Ernst Wüst. Wüst wurde vom Marktrat einstimmig zum Stiftungsvorsitzenden gewählt.

Bürger engagieren sich ehrenamtlich

Außerdem wurde ein Stiftungsrat einberufen, der als Kontrollorgan fungieren soll. Die fünf Stiftungsräte stammen aus Altenstadt und allen Ortsteilen. Es sind Männer und Frauen jeder Altersgruppe vertreten. Bürgermeister Höß sagte dazu: „Das Gremium soll den Querschnitt der Bürger abbilden.“ Die Generationenstiftung soll sich künftig schließlich nicht nur für die Belange der Senioren einsetzen, sondern eben für alle Generationen.

Das jüngste Mitglied im Stiftungsrat ist Etienne Adelberger. Für den 20-Jährigen ist es, wie er sagt, eine Selbstverständlichkeit, sich in dem Gremium zu engagieren. Seit drei Jahren setzt er sich bereits in der Altenstadter Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt für soziale Belange ein. Außer Adelberger gehören Johann Fink, Andrea Müller, Beate Winkler und Robert Wiedemann dem Stiftungsrat an, in dem sie ehrenamtlich tätig sein werden.

Lesen Sie zur Generationenstiftung auch: Generationenstiftung sorgt für bezahlbare Senioren-Wohnungen in Altenstadt

Themen Folgen