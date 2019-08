05:30 Uhr

Diese Brücke soll sicherer werden

Niedriges Geländer stellt eine Gefahr dar. Die wird jetzt entschärft.

Für Radfahrer ist das Geländer an der Brücke „Zur Biberau“ über den Mühlbach in Bellenberg zu niedrig und bietet daher zu wenig Sicherheit. Die muss aber gewährleistet sein, wenn der am östlichen Ufer vorbeiführende Fußweg zum offiziellen Geh- und Radweg ausgebaut wird, welcher vom Wohnviertel „Hammerschmiede“ in die Ortsmitte führt.

Das bestehende Brückengeländer mit einer Gesamthöhe von 1,17 Meter – gefordert sind mindestens 1,30 Meter – in der Konstruktion aus Stahlpfosten und Holzstreben wird ausgetauscht. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Die Kosten in Höhe von rund 8700 Euro übersteigen den dafür im Haushalt vorgesehenen Betrag. Sie gelten somit als überplanmäßige Ausgabe. (lor)

