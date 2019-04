vor 38 Min.

Diese Drei leiten nun die Freien Wähler in Illertissen

Die Freien Wähler Illertissen haben am Montagabend ihre Führungsstruktur umgestaltet. Der Vorstand ist nun jünger - und größer.

Von Jens Carsten

Vor der vermutlich kräftezehrenden Kommunalwahl im Frühjahr 2020 haben sich die Freien Wähler in Illertissen neu aufgestellt: Der Vorstand ist nun insgesamt jünger und von zwei auf drei Führungsmitglieder angewachsen. So haben es rund 25 Mitglieder am Montagabend bei einer Versammlung beschlossen. Zudem stand eine besondere Ehrung für einen besonderen Mann an: Josef Kränzle, 74, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der langjährige Stadt- und Kreisrat gilt als kunst- und geschichtsinteressiert - er erhielt eine Urkunde, die der Illertisser Künstler Peter Semmlin eigens zu diesem Zweck angefertigt hatte.

Stadtrat Ansgar Bauer ist neuer Chef

Angesichts der Herausforderungen sei es gut, im Vorstand breit aufgestellt zu sein, sagte der bisherige Vorsitzende Gerhard Leopold, 77, der seit Jahrzehnten politisch aktiv ist und vielen als Urgestein gilt. Er selbst trat in die dritte Reihe des Vorstands zurück: Sichtlich gerührt gab er seine Entscheidung bekannt. Sein Nachfolger ist der Unternehmer und Stadtrat Ansgar Bauer, 35, der den Ortsverband nun führt. Seine Stellvertreterin ist die Betriebswirtin Susanna Oberdorfer-Bögel, 35. Sie folgt auf Lütfi Özcelik und ist vor einiger Zeit für ihren Einsatz um die Illertisser Geburtshilfe bekannt geworden. Sie war Sprecherin der Bürgerinitiative "Geboren im Süden", die auch einen Bürgerentscheid zum Erhalt der geschlossenen Station umsetzte. Obwohl eine Mehrheit der Landkreisbürger das Unterfangen damals unterstützte, wurde es letztlich politisch nicht umgesetzt. Überhaupt habe sie das Gefühl, man komme in Sachen der defizitären Kreiskliniken nicht voran, sagte Oberdorfer-Bögel am Montagabend.

Vor der vermutlich kräftezehrenden Kommunalwahl im Frühjahr 2020 haben sich die Freien Wähler in Illertissen neu aufgestellt: Bild: Jens Carsten

Die Kliniken waren ein bestimmendes Thema der Versammlung: Dazu gab es scharfe Worte zu hören. Freie-Wähler Kreischef Wolfgang Schrapp sagte, die Lage sei "noch nicht im Griff". Weil jedoch konkrete Zahlen fehlten, sei nicht einzuschätzen, "wie nahe wir am Abgrund stehen". Er gehe davon aus, dass vor den anstehenden Wahlen keine genauen Summen genannt würden. Wenn die Bürgermeister im Landkreis Neu-Ulm nämlich wüssten, dass das hohe Minus über eine höhere Kreisumlage aufgefangen werden soll (wie es bereits diskutiert wurde) - dann würden sie wohl auf die Barrikaden gehen, so Schrapp. Mit Blick auf den angedachten Nuxit befürchtete Schrapp, dass der restliche Landkreis angesichts der Klinikmisere nach dem Ausstieg der Stadt Neu-Ulm auf hohen Schulden sitzen bleiben könnte.

Deutliche Worte zu den Kliniken - und der Krise

Ähnlich deutlich formulierte Kreisrat Kränzle: Mit den drei Kliniken in ihrer jetzigen Form werde man aus den roten Zahlen nicht herauskommen. "Es kann nicht sein, dass wir drei Krankenhäuser vorhalten." Das verursache hohe Kosten, etwa im Laborbetrieb, weil Untersuchungen etwa bei Verlegungen mehrfach getätigt würden. An den Kliniken Neu-Ulm und Weißenhorn seien die so wichtigen Parkplätze zudem nicht vorhanden. Kränzle überlegte: Der Kreis Neu-Ulm könne sich mit Memmingen zusammentun, um einen Standort für einen gemeinsamen Klinik-Neubau ins Auge zu fassen. "In der Mitte", so Kränzle. Was auf Illertissen hindeutet. Günstig seien jedenfalls die Verkehrsanbindung an die A7 und die viel befahrene Bahnlinie.

Besondere Ehrung für einen besonderen Mann: Josef Kränzle (links) ist nun Ehrenmitglied der Freien Wähler Illertissen. Gerhard Leopold gratulierte. Bild: Jens Carsten

Harmonischer klang da der Bericht aus dem Illertisser Stadtrat: "Bei uns herrscht ein super Klima", sagte Fraktionsvorsitzender Ansgar Batzner. Dank der guten Zusammenarbeit mit Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) und den anderen Stadtratsfraktionen sei viel erreicht worden: Der Bau von sozialem Wohnraum in der Dietenheimer Straße und das neue Gewerbegebiet an der Autobahn seien Ideen der Freien Wähler gewesen. "Es macht richtig Spaß, in der Stadt etwas zu bewegen."

Weitere Wahlergebnisse im Überblick

Weiterhin wurden gewählt: Die Beisitzer Andreas Lanwehr, Franz Stöberl, Markus Kögel, Ivo Rembold und Jürgen Bolkart. Kassier ist Helmut Unglert, Kassenprüfer sind Josef Pfeiffer und Wenzel Meißle. Der ehemalige zweite Vorsitzende Lüfti Özelik ist nun Schriftführer und Ansgar Batzner ist weiter für Werbung und Organisation zuständig.

Weitere Nachrichten aus Illertissen und der Umgebung:

Themen Folgen