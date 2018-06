vor 39 Min.

Diese Ecke soll entschärft werden

In Illerzell sollen günstige Wohnungen entstehen. Doch bevor gebaut wird, werden Gefahrenstellen geprüft.

Von Madeleine Schuster

Die Stadt Vöhringen will in Illerzell ein Wohnhaus für Bürger mit geringem Einkommen bauen. Wie berichtet, könnte an der Hauptstraße 28 ein Mehrfamilienhaus mit bis zu sechs Wohnungen entstehen. Das zugehörige, rund 580 Quadratmeter große Grundstück ist bereits im Besitz der Stadt. Bevor an dieser Stelle allerdings ein neues Gebäude errichtet werde, so die Meinung von Stadtrat Gerhard Notz (CSU), sollte die Verkehrssituation vor Ort noch einmal unter die Lupe genommen werden.

Das Grundstück liegt an der Ecke Hauptstraße/Heustraße, die bereits vor einigen Jahren im Stadtrat Thema war. Um an dieser Stelle eine bessere Sicht für Autofahrer zu schaffen, wurde unter anderem der Bau eines Mini-Kreisverkehrs in Betracht gezogen. Dieser hätte Gefahrenstellen zwar auflösen können, war der Stadt mit damals veranschlagten Kosten von rund 470000 Euro am Ende allerdings zu teuer – zumal das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle laut Bürgermeister Karl Janson (FWG) nicht sehr groß sei. Eine Aussage, der nun zumindest Notz widersprach.

Bei einem Vor-Ort-Termin machten sich die Mitglieder des Bauausschusses erneut ein Bild von der Situation. Der Illerzeller Notz stellte klar: „Wenn bei uns etwas passiert, dann an dieser Stelle.“ Knifflig werde es vor allem dann, wenn Busse von der Haupt- in die Heustraße abbiegen wollten. Er habe nichts gegen den Bau des Mehrfamilienhauses, aber die „Verkehrssituation sollte erst geklärt werden“.

Um die Gefahrenstelle zu entschärfen, könnte die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung geändert werden. Wie Bürgermeister Karl Janson sagte, könne als Vorfahrtsstraße wie in früheren Jahren die Hauptstraße ausgewiesen werden. Derzeit haben Autofahrer Vorfahrt, die auf der Heustraße unterwegs sind. Eine Regelung, die die Stadt einst getroffen habe, um Zuschüsse für die Sanierung der beiden Brücken über den Illerkanal zu erhalten. Davon könne mittlerweile allerdings abgewichen werden, so Janson am Donnerstag. Ein Beschluss wurde während der Besichtigung nicht gefasst.

