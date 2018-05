vor 17 Min.

Diese Engstelle wird noch eine Weile erhalten bleiben

An der Ortsdurchfahrt von Altenstadt sorgt seit einiger Zeit eine Engstelle für Verkehrsbehinderungen. Und das wird wohl noch so bleiben, wie Bürgermeister Wolfgang Höß kürzlich berichtete.

Nach einem Brand am Gebäude sind die Besitzverhältnisse offenbar schwierig zu klären. Jetzt greift die Gemeinde ein.

An der Ortsdurchfahrt von Altenstadt sorgt seit einiger Zeit eine Engstelle für Verkehrsbehinderungen. Und das wird wohl noch so bleiben, wie Bürgermeister Wolfgang Höß kürzlich berichtete. Grund für die Absperrungen an der Memminger Straße ist ein Brand in einem der sogenannten „ehemaligen Judenhäuser“. Das betroffene Gebäude hat mehrere Besitzer, die bei unterschiedlichen Unternehmen versichert sind – manche auch gar nicht. Diese undurchsichtige Lage wolle der Markt Altenstadt bereinigen. Man habe allen Eigentümern Kaufangebote unterbreitet, so Höß. Der Bürgermeister sagte, er gehe davon aus, dass nur die Gemeinde dieses Problem lösen kann. Wie lange das Verfahren dauert – und ob es Erfolg hat – lasse sich noch nicht abschätzen. Deshalb bleibe die Fahrbahn an der Einfahrt zum neuen Marktplatz weiterhin verengt.