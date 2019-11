vor 52 Min.

Diese Kandidaten wollen in den Gemeinderat

Die Wählergemeinschaft Kellmünz hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 nominiert. Wer bleibt und wer neu dazukommt.

Von Armin Schmid

Die Mitglieder der Wählergemeinschaft Kellmünz haben Bürgermeister Michael Obst mit großer Mehrheit zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im März 2020 gewählt.

Auch die Bewerber um einen der 12 Sitze im Gemeinderat stehen. Insgesamt 14 Mitglieder der Wählergemeinschaft gehen ins Rennen. Die amtierenden Marktgemeinderatsmitglieder Andreas Sauter, Christian Kuhn, Manfred Funke, Thomas Obermüller, Christian Saueressig, Norbert Zucktriegel, Christian Anders und Helmut Rieder werden für eine weitere Amtszeit kandidieren. Nicht mehr zur Wahl stellen werden sich die Markträte Georg Funke, Gerhard Steur, Mathias Gestle und Gunter Leichtle.

Zwei Brüder und eine Frau lassen sich nominieren

Bei der Frauenquote ist die Wählergemeinschaft nicht recht vorangekommen. Derzeit befindet sich gar kein weibliches Mitglied im Ratsgremium. Künftig hat Teresa Bürzle als einzige Bewerberin die Chance, den Frauenanteil etwas zu verbessern. Sicher nicht alltäglich ist auch, dass sich mit Valentin und Maximilian Funke ein Brüderpaar zur Wahl stellt.

Bürgermeister Obst sagte, dass man die Wahlziele, mit denen man vor sechs Jahren angetreten sei, verwirklicht habe. Der Bau der Sporthalle könne im nächsten Jahr beginnen. Dann gebe es auch wieder eine Bühne, auf der der Theaterverein spielen kann. Der Schwerpunkt lag nach Angaben von Obst auf der Ausweisung von Gewerbeflächen und der Wohnbauentwicklung.

Man habe 65000 Quadratmeter Gewerbefläche entwickelt und mittlerweile alles verkauft. Der 49-Jährige erklärte auch, dass Kellmünz wachsen müsse. 1450 Einwohner seien es aktuell. Im Jahr 2020 sollen es 1700 Mitbürger sein. Das langfristige Ziel liege bei 2000 Einwohnern. Dann seien alle gemeindlichen Einrichtungen ausgelastet.

Bürgermeister hält am Kreisverkehr fest

Obst erklärte außerdem, sich weiter für einen Kreisel im Bereich von Marktstraße und Kohlstatt bzw. an der Querung der Staatsstraße 2031 am Ortseingang einsetzten will.sich „Der Kreisverkehr ist für mich noch nicht auf dem Abstellgleis“. Obst meinte damit, dass er sich weiter Entsprechende Gespräche will er wieder aufnehmen. In der Ortsmitte neben der Pfarrkirche habe man drei Grundstücke gekauft, um seniorengerechtes Wohnen möglich zu machen. Hier gelte es, das Vorhaben voranzutreiben.

Folgende Kandidaten stehen für einen Platz im Gemeinderat zur Wahl: Andreas Sauter, Christian Kuhn, Manfred Funke, Teresa Bürzle, Thomas Obermüller, Christian Saueressig, Norbert Zucktriegel, Christian Anders, Valentin Funke, Maximilian Funke, Helmut Rieder, Markus Jessulat, Dominik Papst und Timo Salzbrunn.