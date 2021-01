vor 18 Min.

Diese Kurse gibt es bei der Vhs Babenhausen zu entdecken

Plus Das neue Programm der Volkshochschule startet bald. Mit dabei sind "Klassiker" und ganz neue Angebote.

Obwohl heuer bereits zweimal das Kursangebot der Volkshochschule Babenhausen aufgrund der Corona-Lockdowns vorzeitig beendet werden musste, geht die örtliche Vhs-Leiterin Sonja Rau-Schädle doch mit Optimismus ins neue Jahr. So bietet sie rund 30 Kurse im Frühjahrs-/Sommerprogramm an. Allerdings gibt es hierfür dieses Mal keine gedruckten Programmhefte, sondern es wird das gesamte Angebot ins Internet gestellt. Interessenten gehen dabei auf die Seite der Vhs Memmingen zum Unterpunkt „Über uns“. Dort befindet sich eine Außenstellenübersicht, auf der man dann Babenhausen anklickt. Allerdings ist dies erst Anfang des neuen Jahres möglich, zumal der Anmeldemodus laut Rau-Schädle erst ab 11. Januar freigeschaltet wird. Wir geben vorab einen Überblick über das Angebot:

Bewegung: Hatha Yoga für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, bietet auch im kommenden Jahr Sabine Binder an. Pilates gibt es nicht nur ab 11. Januar im Digitalmodus, sondern auch ab Ende Februar mit der Pilatesinstructorin Klàra Somogyi. Dagegen geht es bei der „Aquafitness für jedermann“ zusammen mit Johanna Bertele beziehungsweise Anita Grauer zu unterschiedlichen Zeiten ins Schwimmbecken des Seniorenzentrums, während Corinna Wegener zu zwei Varianten von Zumba einlädt. Außerdem bietet Wegener noch Piloxing, eine Kombination aus Pilates und Boxen, an. Zu den Vhs-Klassikern gehört auch die Problemzonengymnastik für Frauen mit der Vhs-Leiterin Sonja Rau-Schädle.

Gesundheit: „Reinigen und Entgiften – Die Leber stärken“ lautet ein neues Angebot von Brigitte Häfele. Dazu passt auch ein weiterer Kurs von ihr, nämlich „Bye Bye Übergewicht“. Zu einer Wildkräuterführung durch Wald und Wiesen nimmt Vanessa Goùmoù Interessierte unter dem Motto „Vitaminbomben am Wegesrand – Wie wir mit Wildkräutern unser Immunsystem stärken“ mit. In den gesundheitlichen Bereich gehört auch die von Ausbildungssanitäter Heinrich Schulze angebotene Sturzprophylaxe, aber auch die Erste Hilfe für Senioren.

Kochkurse: Vielfältige Thai-Küche und Blüten zum Schlemmen

Kochen: Küchenmeister Heribert Kirchberger verspricht „Frischer Spargel – ein königlicher Genuss vom Schälen bis zum Schlemmen“. Heidi Ehrmann zeigt, wie man mit Blüten und Blättern den eigenen Speiseplan aufwerten kann. Zudem beweist sie, dass „Gebäck nicht immer eine Sünde“ sein muss, sondern trotz Zucker- und Fettreduzierung durchaus schmecken kann. In die original thailändische Küche entführt Pimphawan Ebinger, vor allem durch entsprechende Spezialitäten aus der vielfältigen Thai-Küche - von der Vorspeise bis zum Dessert. Bei Doris Singer dreht sich wieder alles um das Kochen mit dem Thermomix.

Schönheit: Gleich drei Kurse bietet dieses Mal der Fachkosmetiker und Diplom-Visagist Axel Fastner an. Für Eilige hält er „Easy Beauty – das wirklich einfache und schnelle Make-up“ parat. Beim „Make-up 55 +“ setzt er sich mit „kleineren Problemen des Älterwerdens“ in dieser Altersgruppe auseinander. Für alle gilt das dritte Angebot: „Sanfte Farben lassen Ihre Augen strahlen!“

Bei der Volkshochschule Babenhausen wird Schokolade hergestellt

Besonderheiten: Dieter Rösch nimmt Interessenten zu einem „Grönland-Abenteuer: Natur und Menschen am Rande der Zivilisation“ mit. Auch diesmal nur einen Sprachkurs weist das Vhs-Programm auf, nämlich den Erfolgskurs „Englisch Konversation B 1“ mit Christine Hammerer. Etwas Näherfahrung vorausgesetzt, fertigen die Teilnehmer des Nähkurses zusammen mit Maria Striebel eine sportliche Jacke an. Brigitte Heel bietet wieder an, aus ungerösteten Kakaobohnen leckere Rohschokolade herzustellen.

Kursorte und Gebühren sind ab Januar dem ausführlichen Programm zu entnehmen. Auch wenn die Anmeldung heuer weitgehend online stattfindet, gelten die bisherigen Anmeldemöglichkeiten weiterhin bei Sonja Rau-Schädle, per Fax unter 08333/925021 oder telefonisch unter 08333/925022 beziehungsweise per E-Mail unter vhs-babenhausen@web.de.

