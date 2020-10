vor 50 Min.

Diese Mauer soll ein Blickfang im Weißenhorner Heimatmuseum werden

Plus Ulrich Hoffmann, der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn, erläutert das neue Konzept für das alte Rathaus und das Obere Tor.

Von Andreas Brücken

Allen widrigen Corona-Umständen zum Trotz hat der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins seinen Humor nicht verloren: „Mit dem Lockdown haben wir schon eine längere Erfahrung“, sagt Ulrich Hoffmann und meint damit das geschlossene Heimatmuseum der Fuggerstadt. Seit mehr als einem Jahr ist hier wegen der umfangreichen Neugestaltung und Umbauarbeiten der Betrieb eingestellt.

Derzeit haben Handwerker den historischen Kern des alten Rathauses freigelegt. Als baulicher Zeuge aus dem 16. Jahrhundert steht eine Ziegelwand als Überrest der einstigen Stadtmauer im Erdgeschoss. Die massive Mauer soll künftig die Hauptlasten der neuen darüberliegenden Räume tragen. Nachdem Gutachter im vergangenen Jahr den statischen Bedingungen der Gebäude rund um das Obere Tor ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt hatten, stehen die Verantwortlichen mit der Sanierung vor einer Herkulesaufgabe. Das alte Rathaus wurde 1761 unter Verwendung bestehender Wände und Gewölbe eines Vorgängerbaus von 1576 über die ehemalige Stadtmauer gebaut. Ein großzügiger Eingangsbereich für das Museum soll hier wie berichtet im Zuge der Erweiterung entstehen. Eine Glasfassade soll einen Einblick durch die Arkaden hinein ins neue Foyer bieten und ein Aufzug soll die Besucher barrierefrei in den ersten Stock bringen.

So sieht der Entwurf für das gläserne Foyer aus, durch das Besucher künftig das Weißenhorner Heimatmuseum betreten. Ein Stück der alten Stadtmauer ist auch von außen sichtbar. Bild: Beer Bembé Dellinger (Visualisierung)

Noch nicht geklärt ist derweil, wie der Übergang vom alten Rathaus hinüber zum Gebäude des ehemaligen Heimatmuseums aussehen soll. Hoffmann macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass er einen Mauerdurchbruch innerhalb der beiden Gebäude favorisiert. Alternativ dazu ist auch ein Steg durch den Innenhof des Oberen Tors im Gespräch. Aktuell stünden jedoch die Auswahl der Einrichtung, wie die Museumsmöbel, oder der Bodenbeläge an, erklärt Hoffmann.

Parallel zu den architektonischen Planungen sind derzeit zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder mit der Aufarbeitung des Museumsdepots beschäftigt. Seit einigen Jahren werden dort die Bestände kategorisiert und fachgerecht archiviert. Spannend dürfte das neue Konzept des Heimatmuseums werden, weil sich die Macher nicht nur auf die Ausstellung historischer Gegenstände konzentrieren wollen. „Das Museum, die Stadt und die Bevölkerung sollen im Dialog stehen“, sagt Hoffmann und zeigt auf die umliegenden Gebäude wie die Pfarrkirche, die Fuggerschlösser oder das Haus des früheren Stadtschreibers. Die meisten Gebäude aus der Stadtgeschichte seien in Weißenhorn noch erhalten, erklärt Hoffmann. Auch bedeutende Zeugen der Vergangenheit wie das Stadtbuch oder das Richtschwert des Henkers seien vorhanden. Zudem soll das neue Museumskonzept auch die jüngere Geschichte, etwa die Zeit des Nationalsozialismus, beleuchten, wie Hoffmann weiter sagt. Ein kostbares Stück Stadtgeschichte sei in diesem Zusammenhang die weiße Fahne, die kurz vor Kriegsende von Weißenhorner Bürgern gehisst wurde und damit wahrscheinlich einen folgenschweren Einmarsch der anrückenden Truppen verhinderte.

Grundsätzlich will der Vorsitzende des Vereins das neue Weißenhorner Heimatmuseum nicht nur als Blick in die Vergangenheit verstehen. Sondern es soll auch aufzeigen, wie Entwicklungen in die Zukunft führen.

