Diese Memmingerin hatte auf Ibiza eine erfolgreiche Schnapsidee

Die gebürtige Memmingerin Luna von Eisenhart-Rothe stellt auf Ibiza eigenen Gin her. Die wichtigste Zutat: „Amor“.

Von Anna Reinwand

„Es war ein magischer Abend“, erzählt die Memmingerin Luna von Eisenhart-Rothe. „Wir saßen lauschig zusammen auf Ibiza, tranken Gin Tonic und redeten darüber, was wir an dieser Insel so toll finden.“ Besonders die Natur beeindruckte Luna, Alexander und ihren gemeinsamen Freund Wolfgang nachhaltig. „Wir haben gesagt: Es gibt so viele tolle Orangen- und Zitronenplantagen hier, und so tollen Wacholder. Aber niemand macht etwas damit.“ Und so ist an diesem Abend die – im wahrsten Sinne des Wortes – Schnapsidee entstanden, eigenen Gin herzustellen.

Luna von Eisenhart-Rothe ist gelernte Dekorateurin und in Memmingen aufgewachsen. Ihrer Heimat hat sie aber mittlerweile den Rücken gekehrt. Seit ihrem ersten Urlaub auf Ibiza 1990 war für sie klar: „Eines Tages werde ich dort leben.“ Diesen Traum hat sie sich mit ihrem Mann Alexander 2006 erfüllt.

Der Gin, den die Freunde kreieren wollten, sollte den Geschmack der Baleareninsel einfangen. „Denn wir sind so glücklich, auf Ibiza leben zu dürfen. Mit unserem Gin möchten wir etwas zurückgeben“, sagt die 49-Jährige. Und so wurde ein kleiner Alambic, also ein Destillier-Gefäß, der für die drei ursprünglich nur eine dekorative Funktion hatte, direkt ausprobiert. „Wir sind dann in der Natur rumgekrabbelt und haben alles Mögliche gepflückt, das mit in unseren Gin sollte.“

Nach einigem Experimentieren war das Rezept fertig

Wie man einen Wacholderbrand herstellt, wusste am Anfang jedoch keiner von ihnen so genau. „Wir machten viele alchemistische Versuche in Wolfgangs Küche“, erinnert sich die Frau lachend. Doch der spezielle Mittelmeer-Wacholder entpuppte sich beim Destillieren schnell als schwierige Grundlage: „Bei den ersten Versuchen sind Dinge herausgekommen, da hättest du nicht deine Füße drin baden wollen.“ Daher verwendeten sie nicht mehr nur ausschließlich den sehr intensiven phönizischen Wacholder, sondern mischten noch gemeinen Wacholder darunter. Und siehe da: „Eines Abends standen wir dann vor unserer kleinen Destille und staunten.“ Der Gin schmeckte – und das Rezept war fast fertig. Aber nur fast. „Uns war klar: In unseren Gin muss noch ibizenkische Meeresluft.“ Das schaffen die Freunde, indem Salz aus Salinen mitdestilliert wird. Darüber hinaus enthält der Wacholderbrand weitere, für Ibiza typische Zutaten: Kaktusfeigen, frische Zitronenschalen und Pimientos de Padron, also kleine Bratpaprikas. Letztere geben dem Gin ein besonderes Aroma: „Ungefähr jede zehnte Paprika ist höllenscharf. Die anderen sind mild.“

Wer sich seinen Gin Tonic also, wie Luna von Eisenhart Rothe es empfiehlt, mit einer halbierten Pimiento garniert, spielt gewissermaßen russisches Roulette. Oder wie sie sagt: „Ibizenkisches Roulette.“ Die wichtigste Zutat von allen sei aber ganz klar „Amor“ – Liebe.

Die Zitronen ernten und schälen die Freunde selbst

Der Ibiza-Gin, den die Freunde nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen LAW tauften, kommt an: Der kleine Alambic, mit dem sie damals ihre ersten Gehversuche wagten, musste längst größeren Exemplaren weichen. Nichtsdestotrotz steckt hinter dem Wacholderbrand noch echte Handarbeit. Die Zitronen ernten und schälen die Freunde selbst. Auch die Kaktusfeigen pflücken sie in Handarbeit – obwohl das wegen der vielen Stacheln manchmal weniger Spaß macht. Aber es lohnt sich, sagt die 49-Jährige. Denn die Ibizenker selbst schätzten mittlerweile das Getränk. „Ein Einheimischer hat mal zu mir gesagt: Euer Gin riecht wie der Campo im Frühling.“ Der Campo ist die ländliche Gegend auf Ibiza. Das sei das größte Kompliment überhaupt gewesen.

Möchte die gebürtige Memmingerin irgendwann in die Maustadt, wo ihre Eltern wohnen, zurückkehren? „Ich bin wirklich gerne in Memmingen“, sagt sie. „Die Leute sind so nett. Und ich schwelge immer sehr gerne in Kindheits- und Jugenderinnerungen, wenn ich hier bin. Aber nach Ibiza zu gehen, war das Beste, was ich jemals gemacht habe.“ Die Insel sei ein bisschen wie Utopia, sagt sie. „Menschen aus aller Welt leben dort zusammen. Es herrscht gelebte Toleranz. Keiner wird in irgendwelche Schubladen gesteckt. Die Insel ist einfach unheimlich inspirierend.“

Verkauf: In Deutschland wird der LAW Gin bisher in ausgewählten Lokalen und Geschäften ausgeschenkt und verkauft. Eines davon ist die Flughafen-Lounge am Allgäu Airport in Memmingerberg. Ansonsten ist das hochprozentige Getränk übers Internet bestellbar.

