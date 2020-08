06:00 Uhr

Diese Projekte im Kreis Neu-Ulm bekommen Fördermittel

Unter anderem erhält der Kreismustergarten in Weißenhorn dieses Jahr Geld aus der Leader-Förderung.

Die Steuerungsgruppe hat entschieden, wofür es Geld geben soll. Unterstützt werden Vorhaben in Weißenhorn und Kellmünz sowie im gesamten Landkreis Neu-Ulm.

Fördermittel in Höhe von rund 83.800 Euro können jetzt im Landkreis Neu-Ulm eingesetzt werden. Über die Vergabe der Mittel entschied die LAG-Steuerungsgruppe, die kürzlich in der Fuggerhalle in Weißenhorn getagt hat. Dem Gremium des Vereins Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm obliegt die Entscheidung über Projekte aus dem Landkreis Neu-Ulm, die eine Leader-Förderung beantragen möchten.

Nach einer coronabedingten Sitzungspause traf sich das Gremium nun erstmals wieder, um zahlreiche neue Leader-Projekte zu besprechen, welche die Region für ihre Einwohner und Besucher attraktiver machen sollen. Ob in den Bereichen Naherholung und Tourismus, Umweltbildung oder Nachhaltigkeit, die Projekte kommen allen Menschen in der Region zugute.

So befürwortete das Gremium der LAG-Steuerungsgruppe zwei vorgestellte Projekte. Darüber freuen konnte sich Antonia Gordt, Radver-kehrsbeauftragte des Landkreises Neu-Ulm. Sie trug das Projekt „Radverkehrskonzept Landkreis Neu-Ulm“ vor, das auf eine Förderung von 41.100 Euro hoffen darf. Das Konzept für den Alltags-Radverkehr hat zum Ziel, den Landkreis fahrradfreundlicher zu gestalten und obendrein eine Zertifizierung durch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern zu erhalten.

Vereine in Kellmünz dürfen sich über 2000 Euro freuen

Das zweite Projekt, der „Umweltpavillon für den Kreismustergarten Weißenhorn“, soll eine Leader-Förderung von etwa 42.700 Euro erhalten. Rudolf Siehler, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege des Landkreises, erklärte das Vorhaben. Der geplante Projektumfang umfasst einen Um-weltpavillon, eine Sonnenuhr als Blütenzeituhr im Alpinum sowie einen Durchgang zum Obsterhaltungsgarten, in dem mittlerweile 80 regionaltypische Sorten (als Ergebnis des Leader-Projekts „Obstsorten-Erhaltungsgarten“) zu finden sind. Entstehen sollen ein überdachter Schulungsraum mit Dachbegrünung in klimafreundlicher Holzbauweise, ein Lagerraum für Aktionsmobiliar sowie eine autarke Stromversorgung. Im überdachten Schulungsbereich mit Sitzmöglichkeiten kann eine witterungsunab-hängige Umweltbildung erfolgen, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht mit Aktionen wie Honig schleudern oder dem Bau eines Insektenhotels.

Im Rahmen der vierten Auswahlrunde von Einzelmaßnahmen des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“, durften sich die Kellmünzer Vereine über einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro freuen. Das Geld soll zur Anschaffung eines Sonnensegels für den Marktplatz dienen. Diese Maßnahme zeigt, wie sich gemeinsam die Arbeit von Vereinen erleichtern lässt und das Dorfleben aktiv gestaltet werden kann. (az)

