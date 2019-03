vor 36 Min.

Diese Projekte stehen in diesem Jahr in Kellmünz an

Die Kommune gibt viel Geld für Grundstücke aus - und nimmt viel Geld mit Grundstücksverkäufen ein.

Von Armin Schmid

Zahlreiche Bauprojekte und Grundstücksgeschäfte heben den Kellmünzer Haushalt für 2019 mit einem Volumen von knapp 7,5 Millionen Euro auf ein beachtliches Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Gesamthaushalt somit um knapp zwei Millionen Euro an.

Die Bauplätze auf der Römerhöhe sollen 1,34 Millionen Euro einbringen

So sind bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Kälberweide Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 600.000 Euro eingeplant. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sollen Grundstücksverkäufe auf der Kälberweide rund 960.000 Euro einbringen.

Tempo legt der Marktgemeinderat auch bei dem neuen Baugebiet Römerhöhe vor. Für Grundstückserwerb und Planung sind knapp 800.000 Euro vorgesehen. Durch den bald beginnenden Verkauf von Bauplätzen sollen etwa 680.000 Euro direkt zurückfließen. Die Erschließung der Römerhöhe soll 2020 erfolgen und rund eine Million Euro kosten. In diesem Zusammenhang sind weitere Grundstücksverkäufe im Wert von 1,36 Millionen Euro vorgesehen.

Auch die Einnahmen durch das Baugebiet „Östlich der Straße am Sandberg nördlicher Teil“ sprudeln kräftig. Für die Erschließung wurden rund 367.000 Euro eingeplant. Die Grundstücksverkäufe, die vom Marktgemeinderat bereits beschlossen wurden, bringen 1,178 Millionen Euro ein.

Saniert wird die Illertalstraße und die Friedhofsmauer

Ungünstiger sieht die Bilanz der Sanierung und Neugestaltung der Illertalstraße aus. Der Markt Kellmünz wird sich an der neuen Staatsstraße an Gehweg, Kanal und Wasserversorgung beteiligen. Das soll die Kommune rund 680.000 Euro kosten. Die Sanierung der Friedhofsmauer hat bereits begonnen. Das marode Bauwerk wurde teilweise entfernt und soll durch einen Zaun ersetzt werden. An die Aussegnungshalle sollen ein Nebengebäude und sanitäre Anlagen angebaut werden. Für die Baumaßnahme sind 120.000 Euro vorgesehen. Sanierungsbedarf gibt es auch am Hochbehälter. Hierfür sind 100.000 Euro vorgesehen.

Die Kellmünzer Feuerwehr wird ein neues Löschfahrzeug bekommen. Die Ausgaben für die Feuerwehr belaufen sich auf 330.000 Euro. Der Zuschuss für das neue Feuerwehrfahrzeug wird bei 95.000 Euro liegen.

So steht es mit den Planungen für die neue Sporthalle

Nachdem die Standortfrage für die neue Kellmünzer Sporthalle samt Multifunktionsraum gelöst ist, soll es auch hier mit der Planung für den Neubau auf dem Kiesparkplatz des bestehenden Sportgeländes in Kleinkellmünz weiter vorangehen. Das Ratsgremium hat für 2019 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 550.000 Euro im gemeindlichen Finanzplan bereit gestellt. Insgesamt soll der Hallenneubau rund 1,9 Millionen Euro kosten.

Auch an den Plänen für das Baugebiet „Am Seefeld“, das am Badesee im Bereich des ehemaligen Rothdachgeländes entstehen soll, wird bereits gearbeitet. Erschließungskosten in Höhe von 568.000 Euro wurden in die Finanzplanung für 2021 aufgenommen. Ein Drittel davon soll der Investor tragen. Die Grundstücksverkäufe sollen einen Erlös um die 1,2 Millionen Euro erbringen. Die Räte haben den Haushaltsplan einstimmig befürwortet.

