Diese Vier wollen Babenhausen sicherer machen

In Babenhausen gibt es nun eine Sicherheitswacht. Vier Ehrenamtliche gehen in der Marktgemeinde auf Streife. Welche Aufgaben sie dabei haben.

Von Fritz Settele

Sie haben rund 40 Stunden Ausbildung und ihre Prüfung hinter sich – jetzt nehmen Silvia Mestwerd ( Babenhausen), André Jacobi ( Kettershausen), Ayhan Celik (Babenhausen) und Josef Knoll (Weinried) in Babenhausen ihren Dienst auf. Erster Polizeihauptkommissar Jochen Glaser stellte die vier Ehrenamtlichen dem Marktgemeinderat vor.

Göppel: Auf die Vier kommen Herausforderungen zu

Bürgermeister Otto Göppel bedankte sich bei den vieren, dass sie sich als Mitglieder der Sicherheitswacht im Markt Babenhausen zur Verfügung gestellt haben, „was sie sicher auch vor Herausforderungen stellen wird“. Für ihn sei ein solches freiwilliges Engagement nicht selbstverständlich. „Ich weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, dass viele nach dem Staat oder nach der Gemeinde rufen, dass etwas getan werden muss. Aber nur wenige sind auch tatsächlich bereit, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen.“ So gingen die vier Freiwilligen „mit gutem Beispiel und sichtbar für die gesamte Bevölkerung voran“.

Der Gemeinderat hatte sich wie berichtet im vergangenen Jahr nach längerer Diskussion für die Einrichtung einer Sicherheitswacht entschieden. In der Marktgemeinde gab es bereits öfters Probleme: Laut Göppel ging es nicht zuletzt um Vandalismus, Sachbeschädigungen und nächtliche Ruhestörungen.

Nach den Vergewaltigungen in Babenhausen und Egg war das Sicherheitsgefühl weg

Besonders schlimm seien die Fälle von Vergewaltigungen im Dezember 2018 am Badesee Babenhausen und in Egg gewesen. Gerade nach diesen Verbrechen erhielt er immer wieder Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass man sich einfach nicht mehr so sicher fühle, wie zuvor. Deshalb habe die Gemeinde die Zustimmung des Innenministeriums begrüßt, in Babenhausen eine Sicherheitswacht zu installieren.

Die Sicherheitswacht hat laut Göppel die Aufgabe, die Polizei zu unterstützen und gegebenenfalls diese zu rufen. Dies konkretisierte Erster Polizeihauptkommissar Jochen Glaser von der Polizeiinspektion Memmingen im Marktrat. In rund 40 Einheiten wurden die vier zukünftigen Sicherheitswachtler unter anderem in den Themen Strafrecht, Eingriffsrecht, Auftreten in der Öffentlichkeit, praktisches Einschreiten oder interkultureller Kompetenz unterrichtet. Nach der Coronapause bestanden sie die entsprechende Prüfung.

Die Mitglieder gehen jetzt auf Fußstreife, wobei sie laut Glaser „Zivilcourage zeigen beziehungsweise Fehlverhalten von Bürgern ansprechen, ohne gleich die Polizei zu rufen“.

Damit werde die Arbeit der Polizei vor Ort unterstützt und gleichzeitig Präsenz gezeigt. Auch handelt es sich laut Glaser um sogenannte Bindeglieder zwischen Bevölkerung und der Polizei.

Die Sicherheitswacht ist keine Bürgerwehr

Allerdings sind die vier Sicherheitswachtler keine Hilfspolizisten, keine Bürgerwehr oder gar eine Securityeinheit, sondern in „erster Linie Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise für deren Sorgen und Nöte“. Bei ihrer „Allgemeinbefugnis“ dürfen sie Bürger befragen, die Personalien bei Gefahrenabwehr feststellen und als letztes Mittel einen Platzverweis aussprechen. Wenn das aber nicht hilft, so Glaser weiter, dann werde die Polizei gerufen.

Die Sicherheitswacht sei jedoch „kein Allheilmittel, schon gar nicht, um sich auf dem zweiten Bildungsweg für die Polizei zu bewerben oder gar Rambos“. Ein großes Auswahlkriterium bei der Ausbildung war auch die Motivation der Bewerber. Dabei betonte Glaser, dass die vier in Babenhausen im Einsatz befindlichen vier Personen als Ehrenamtliche tätig sind. Gleichzeitig könne mit deren Engagement die „Hemmschwelle zur Polizei gesenkt werden, aber auch der kommunikative Charakter dieser Institution herausgestellt werden“. So könne der eine oder andere Vorfall geklärt werden, ohne dass die Polizei – und damit auch die Strafverfolgung – eingreifen muss. Bürgermeister Göppel wünschte den vier Sicherheitwachtlern einen guten Start. „Ich hoffe, dass Ihnen die neue Tätigkeit gefällt und vor allem, dass Sie immer wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurückkommen.“

Auf Nachfrage von Markräten erläuterte Glaser, dass die vier Ehrenamtlichen monatlich zunächst fünf bis zehn Stunden auf Streife sind und anfangs von Mitgliedern der Sicherheitswacht Memmingen unterstützt werden. Später rechnet er mit bis zu 15 Stunden im Monat. Die Sicherheitswachtler sind nicht direkt telefonisch erreichbar. Vielmehr müssen die Bürgerinnen und Bürger die Polizeiinspektion Memmingen anrufen, die sich dann mit diesen per Funk in Verbindung setzt. Bürgermeister Otto Göppel ergänzte, dass auch die Marktgemeinde als Verbindungsglied angerufen werden kann.

Nicht alltäglich im Babenhauser Marktrat ist, dass es lang anhaltenden Applaus für die vier Sicherheitskräfte gab – gleichzeitig ein kleines Dankeschön für deren ehrenamtliches Engagement.

